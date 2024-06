Jednou za život. Připravte se pozorovat výbuch novy pouhýma očima. Už brzy

Astronomové zjistili, že se po mnoha desetiletích znovu přiblížila exploze v soustavě binární hvězdy T Coronae Borealis, která se nachází v souhvězdí Severní koruny téměř tři tisíce světelných let od Slunce. Je tvořena hvězdami kategorie červený obr a bílý trpaslík. Ani jednu z těchto hvězd nyní okem nevidíme, ale to se zanedlouho změní. Astronomové jsou přesvědčeni, že se právě onen bílý trpaslík chystá odvrhnout hmotu, kterou ze svého většího souputníka sbíral celá desetiletí, a to výbuchem, který uvidíme ze Země i bez dalekohledu.