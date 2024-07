Rusko chce do roku 2030 vytvořit vlastní vesmírnou stanici

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) vznikla ke konci roku 1998 a od roku 2000 ji nepřetržitě obývají kosmonauti v rámci partnerství vedeného Spojenými státy a Ruskem. Do spolupracující skupiny patří i Kanada, Japonsko a evropské státy sdružené v Evropské kosmické agentuře (ESA). Spojené státy, Japonsko, Kanada a zúčastněné země ESA se zavázaly provozovat stanici až do roku 2030. Rusko se zavázalo pokračovat v provozu stanice nejméně do roku 2028.

Mezinárodní vesmírná stanice by měla fungovat do roku 2030.

Nyní šéf Roskosmosu Jurij Borisov podepsal harmonogram s řediteli 19 podniků, které se mají podílet na vytvoření nové stanice. Ruská kosmická agentura podle agentury Reuters potvrdila plány na vypuštění úvodního vědeckého a energetického modulu v roce 2027. Uvedla, že do roku 2030 přibudou další tři moduly a v letech 2031 až 2033 další dva.

První zprávy o stavbě vlastní stanice se objevily již v roce 2022. Vybudování ruské orbitální stanice (ROSS) mělo být hlavní prioritou Roskosmosu v oblasti pilotované kosmonautiky.

Jak jsou tyto plány reálné, může napovědět historie doplnění ISS o poslední ruský modul, který nese označení Nauka (věda). Původní termín letu nového modulu pro Mezinárodní vesmírnou stanici totiž byl stanoven na rok 2007. Na své místo se však dostal až po 14 letech v červenci 2021.

Poměrně ambiciózní na současný stav ruské kosmonautiky jsou i další plány. Kromě návrhu a výroby modulů Roscomos uvedl, že Borisovem schválený harmonogram zahrnuje letové zkoušky nové generace kosmické lodi s posádkou a stavbu raket a pozemní infrastruktury.

Nová stanice umožní Rusku „řešit problémy vědeckotechnického rozvoje, národního hospodářství a národní bezpečnosti, které nejsou na ruském segmentu ISS dostupné kvůli technologickým omezením a podmínkám mezinárodních dohod“, uvedla společnost.

Je možné, že Rusku se stavbou vypomůže Čína, která již nyní na oběžné dráze provozuje vlastní stanici Tchien-kung (Nebeský palác).

Po ukončení provozu ISS plánuje NASA a někteří partneři podporovat plány pro budoucí komerční systémy, které by zároveň umožnily další využívání vesmíru v blízkosti Země.