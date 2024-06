Tenis bez ponožek, puchýř a smrt. Syn prezidenta USA zemřel na otravu krve

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Tragédie v rodině třicátého prezidenta Spojených států amerických začala nevinně. Jeho syn si 30. června 1924 zahrál tenis se svým starším bratrem Johnem na kurtu u Bílého domu.

Obul si sportovní boty, ale ponožky vynechal. V průběhu hry se mu jako tisícům jiných lidí vytvořil na noze puchýř. Jindy nevinná oděrka se ale synovi amerického prezidenta zanítila a puchýř pustil do těla infekci. Během několika hodin se dostavila horečka.

Stav se zhoršoval pět dní a Calvin Coolidge nakonec musel do nemocnice. List The New York Times 5. července 1924 napsal: „Calvin Coolidge mladší je vážně nemocný. Otec a matka jsou u lůžka mladšího syna, který má septickou otravu krve.“

Řada lékařů v nemocnici Waltera Reeda ve Washingtonu pracovala nepřetržitě na záchraně prezidentova šestnáctiletého syna. Ale v době před objevem penicilinu přirozená síla chlapcova organismu nestačila. V horečkách a s bolestmi zemřel mladý muž 7. července 1924.

O den později se informace objevila i v Lidových novinách: „Syn prezidenta USA zemřel otravou krve způsobenou puchýřem na noze, který si utržil při tenisové hře.“

Americký národ mladíkovo úmrtí sjednotilo. Například Demokratická strana z respektu k neštěstí prezidentovy rodiny odložila konání svého sjezdu. Do objevu penicilinu tehdy zbývaly čtyři roky.