Z obchodu Windows mizí Poznámkový blok. Testeři si ho musí znovu připnout

Poznámkový blok, známý také pod anglickým názvem Notepad, se v létě stěhoval jako aplikace do obchodu Microsoft Store. Nakonec, ale zůstane jako nedílná součást Windows.

Běžného uživatele se to nijak nedotkne. Tyto změny totiž probíhají v rámci testovacích verzí Windows.

„Děkujeme vám za veškerou zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli na verzi Poznámkového bloku umístěnou do obchodu. V tuto chvíli jsme se rozhodli, že ji nebudeme zákazníkům nabízet,“ píše firma na blogu.

Zároveň varuje, že kvůli této změně mohou uživatelé přijít o odkaz na program, pokud si jej připnuli do Startovacího menu nebo Pracovní lišty. Spolu s tím si budou muset uživatelé, kteří mají přístup k testovacím verzím Windows, znovu nastavit, aby se jim soubory v Notepadu otevíraly. Současné asociace totiž zmizí.

Microsoft dává uživatelům vědět, že na Malování nezanevřel.

Ještě v létě to přitom vypadalo, že Notepad v příštím roce čeká podobný osud jako další tradiční program Malování. To mělo dokonce z Windows zmizet nadobro ve prospěch pokročilejšího Malování 3D, ale nakonec zůstalo jako aplikace.

Poznámkový blok se již také dostal do Microsoft Storu, ale zase z něj zmizí. Firma chtěla tyto a další tradiční aplikace umístit do obchodu, aby nebyly pevnou součástí Windows a uživatelé si je mohli podle libosti instalovat a zase odinstalovávat. Také to společnosti umožnilo nabízet aktualizace podle potřeby, rychleji reagovat na případné bezpečnostní či další problémy těchto programů a zároveň to zmenšovalo velikost samotných Windows.

Proč se společnost rozhodla znovu vrátit Notepad pevně do Windows, zatím není známo.

Program Poznámkový blok je ve Windows už asi tři dekády a byl jen zřídka aktualizován. Ve Windows 10 však postupně získal řadu nových funkcí a vylepšení. Nyní si například poradí bez problémů i s velkými textovými soubory, pamatuje si vyhledávání, mírně se zvýšily schopnosti editace a má další vylepšení.