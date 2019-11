Skrytá funkce: Do schránky teď nacpete více, je to překvapivě užitečné

Schránka (anglicky Clipboard) patří mezi nejpoužívanější funkce operačního systému. Zkratky Ctrl + C pro kopírování a Ctrl + V pro vložení zná snad každý. Používáme je totiž denně. Na webu si třeba něco zkopírujeme a pak to vložíme do dokumentu nebo do mailu.



Když někomu posíláte adresu nebo nechcete udělat chybu při přepisování variabilního symbolu, je schránka nepostradatelná. Občas se ale stane, že si omylem obsah schránky přepíšete. Běžně totiž schránka udrží jen jednu věc. Když vložíte novou věc, smažete tím tu předchozí.

Skrytá funkce „Historie schránky“

Nově ale Windows 10 nabízí rozšířenou schránku. Tato schovaná funkce je vypnutá, dokud si ji neaktivujete v Nastavení. Vyhledejte Nastavení schránky a zapněte možnost Historie schránky.

Aktivujte funkci Historie schránky v Nastavení schránky

Od této chvíle můžete do schránky vložit víc položek a schránka si je zapamatuje všechny. Při vkládání pak můžete buď vložit tu poslední (pak stačí obyčejné Ctrl + V), nebo můžete stisknout klávesovou zkratku Windows + V a vybrat si ze seznamu schránek. Oceníte to při vyplňování více textů, nemusíte přepínat mezi více okny, jen napřed schránku naplníte a pak při každém vkládání vyberete, co konkrétně vložit.

Zkratkou Windows + V pak můžete otevřít rozšířenou schránku a vybrat z posledních položek

Do schránky samozřejmě nemusíte dávat jen text, ale také obrázky. Takže třeba pomocí zkratky Windows + Shift + S můžete udělat výřez obrazovky a ten se pak uloží do schránky. Výborně se to hodí třeba při tvorbě prezentací. Nasbíráte si obrázky a pak je můžete postupně dát v prezentaci tam, kam patří.

Do schránky můžete vkládat text, formátovaný text, obrázky atd.

Věci z historie schránky po dvou dnech zmizí, pokud ale chcete, můžete si je připnout a pak tam vydrží na dobu neurčitou. Pokud tedy často píšete nějaké číslo nebo text, můžete propříště jen vkládat z připnutých položek.



Položku můžete „připnout“ a ta vám pak bude vždy po ruce Obsah schránky také můžete smazat

Historii schránky můžete také celou smazat, což doporučujeme zvláště v případech, kdy jste si do schránky z nějakého důvodu kopírovali heslo nebo jiné citlivé údaje.