Microsoft ukázal nové logo Windows a s ním překreslil stovku aplikací

Změna vzhledu ikonek je věc, kterou vidí uživatel na první pohled. Může tak na něj mít větší vliv než přidání některých funkcí, které ani nevyužije. Možná i proto jsou v Microsoftu na zavádění nového designu tak opatrní. Nový vzhled uživatelského rozhraní se jmenuje Fluent Design a firma ho představila již v roce 2017.

Už tehdy bylo jasné, že novinka přinese přechod k pseudoprostorovému vzhledu, kdy okna nebudu plochá a v jedné rovině. Každý prvek má mít definováno například to, jak bude při pohybu překrývat jiné vrstvy. Cílem bylo spolu s novou prací se světlem a pohybem vizuálně zpřehlednit obsah oken na velkých obrazovkách s vysokým rozlišením.

Nyní se Microsoft připravuje do tohoto designu převést asi stovky ikonek svých programů, aplikací a služeb. Ta tak doplní několik stávajících, které již respektují nový design, jako jsou ikonky kancelářského balíku Office.

Zajímavé je, jak designéři k návrhu ikonek přistupují. Protože mají simulovat prostor, tak je skládají v reálném světě z předem připravených dílků, jak vyplývá z přiložených fotografií. Důvodem je i to, aby byly ikony jasně rozpoznatelné i v prostředí virtuální a rozšířené reality.

Microsoft kvůli tomu nechal spolupracovat všechny designérské týmy ve společnosti, aby připravily jednotná pravidla vytváření designových návrhů. Designéři pak při práci využili řadu technologií, od těch klasických až po smíšenou realitu za pomocí brýlí Hololens.

Firma návrhy testovala na některých svých zákaznících.

„Dozvěděli jsme se, co mezi lidmi nerezonuje (plochý design a tlumené barvy) a co naopak ano (hloubka, gradace, zářivé barvy a pohyb), to vše vedlo k našim rozhodnutím,“ píše o novém designu na serveru Medion.com Jon Friedman. Právě on má na starosti designu Microsoft Office a je součástí skupiny tvořící nové ikonky.