Software zdarma: lesní prostředí u vás doma a sněhové vločky pro monitor

Trávíte-li u počítače jak pracovní, tak volné chvíle, a chtěli byste si dopřát trochu relaxu, potom by se vám mohl hodit tento program. S jeho pomocí přenesete zvuky lesa k sobě domů.

Aura je jednoduchý program, který běží na pozadí operačního systému a dostupný je v informační části hlavního panelu. Vaše pracovní prostředí vylepšuje pomocí relaxačních lesních zvukových scén. Vybrat si lze mezi denním a nočním lesním prostředím a také přizpůsobit frekvenci akustických prvků, které jsou součástí – aktivovat tak ptáky, vítr, déšť atd. Mezi další funkce patří automatické ztlumení zvuků podle nastaveného času, upozornění na celé hodiny zvukem a základní funkce alarmu.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ různorodá relaxační hudba

+ možnost částečně nastavit

- uživatelské prostředí

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (191 MB).

Co by to bylo za zimní období a Vánoce bez sněhu. Jestliže jste se ho nedočkali venku, tak ho můžete nechat padat alespoň na vaší pracovní ploše monitoru. Nejen zde, ale i do oken programů totiž přinese sněžení. Chcete-li i vy nechat na své ploše poletovat vločky, zkuste ji.

Po spuštění máte možnost vybrat si z několika druhů sněhových vloček (zvolit jejich barevnost), nastavit jejich počet (od 5 do 200), intenzitu sněžení, velikost vloček, rotaci a průhlednost. K dispozici máte také možnost automaticky vypnout sněžení, kdykoliv, kdy použijete klávesnici nebo myš. Takže tím se aplikace vlastně stane jakýmsi spořičem obrazovky. Program lze nechat spouštět automaticky společně s Windows – což se může hodit především ve vánočním čase.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řada nastavení druhu sněžení

+ lze použít jako spořič

- nezjištěno

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (190 KB).

Zautomatizovat některé rutinní práce na počítači, a to bez zbytečného klikání. Jestliže i vy chcete být efektivnější, potom by se vám mohl líbit tento program.

Biniware Run totiž poskytuje rychlý přístup k vašim oblíbeným webovým odkazům, souborům a složkám z jednoho místa. Jednoduše přetáhněte jakýkoli internetový odkaz, soubor nebo složku na červený kruh - jde o ikonu spuštěného programu Biniware Run, která pobere obsah a umožní ho tak používat na jeden klik myší. Samotnou ikonu si lze umístit kamkoliv na pracovní plochu. Definovat můžete kategorie, přesouvat, třídit, importovat, exportovat nebo přizpůsobovat své zkratky kdykoli. Klávesové zkratky jsou zobrazeny s vlastními ikonami. Program je přenosný a všechna nastavení jsou uložena v souboru XML, což usnadňuje manipulaci pokročilým uživatelům.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ stále po ruce

+ jakási truhla pro položky

- nezjištěno

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (71 KB).

Během celého roku ve vašich mobilních telefonech či videokamerách vznikne velké množství videí. Jestliže byste rádi jednotlivé klipy pospojovali, a tak vytvořili domácí film, bude se vám hodit videostřihový program. Co třeba zkusit léty prověřený Pinnacle, který se nedávno dočkal nové verze?

Pinnacle Studio 23 je kompletně vybavený videoeditor nabízející výkon, přesnost a velké kreativní možnosti pro editování videa. Nejnovější verze se dočkala funkcí pro maskování videa, efektivnější časové osy a vylepšeného Color Gradingu. Právě například maskování videa slouží k vylepšování nebo odstraňování prvků videa, rozostření obličeje, klonování objektů, selektivnímu používání efektů na libovolné části klipu, vrstvení záznamu s textem nebo tvary či k vytváření textové masky.



S Color Grading můžete nově dokonce opravovat, respektive měnit barvy a navodit správnou atmosféru videa. Upravit lze tóny pleti tak, aby vypadaly přirozeněji. Vylepšení se dotklo také exportních možností. Využít lze kanál alfa k exportu projektů s průhledným pozadím a převodu videa na soubory GIF pro snadné zobrazování napříč online platformami. Během exportu ušetříte čas díky plynulému zpracovávání více souborů najednou nebo použití nových dávkových front. Pinnacle Studio 23 Ultimate podporuje 4K, HD a 360° video a nabízí výkonnou sadu funkcí, která zahrnuje také dynamické přechody, průhlednost stopy a fázovou animaci.