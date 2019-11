Tipy a triky pro Windows 10: vyzkoušejte chytřejší úložiště i klávesnici

1. Jak najít 8 GB ztraceného místa na disku

Windows 10 si díky poslední aktualizaci May 2019 Update potichounku ukousl 8 GB z diskového úložiště. Disk se zdá menší, ale jeho kapacita je pořád taková, jaká byla. Jen část, konkrétně 8 GB je nyní nově vyhrazena systému ve skrytém režimu. Systém si vytvořil novou jednotku, kde si vyhradil prostor, který slouží pro aktualizace a jejich bezpečnou instalaci. Pokud použijete klávesovou zkratku Windows + Pause Break, otevře se okno a vy vlevo nahoře klikněte na odkaz Správce zařízení. Ve stromové struktuře najděte položku Diskové jednotky. Tu rozklikněte a všimněte si záznamu Virtuální disk společnosti Microsoft. To je inkriminovaná skrytá jednotka.

2. Jak lépe zjistit, co zabírá místo na disku

Když už jsme u datového úložiště, změny se odehrály také ve funkci, která prozrazuje, kolik máte volného/obsazeného prostoru na jednotkách, a také co a kolik zabírá místa. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém. Na levé straně klikněte na položku Úložiště. Zde máte možnost nejen aktivovat inteligentní úložiště, ale také vidíte systémovou jednotku a to, jak je využita systémem. Zjistit tak lze, kolik zabírají aplikace, kolik elektronická pošta či dočasné soubory. Kategorií jde však odkazem níže zobrazit mnohem více. Využití můžete znázornit i na dalších jednotkách. K dispozici jsou i volby pro určení ukládání různých součástí.

3. Jak na predikci virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice doznala několika změn. Tou zásadní je tolerance, respektive predikce, jak ji používáte. Pokud se jí dotýkáte nepřesně, respektive mezi písmenky, měla by umělá inteligence chyby tolerovat a předvídat – tedy domyslet, co jste chtěli napsat. Jinými slovy by už nemělo tolik vadit, že na některé klávesy saháte pořád trochu okrajově či nepřesně.

4. Jak zjistit výpadek připojení k internetu

Další změna se odehrála v síti. Pokud kliknete na Start -> Nastavení -> Síť a vlevo vyberete volbu Ethernet, máte zde možnost měnit to, co bylo dříve pouze v Ovládacích panelech. Stačí vybrat konkrétní druh připojení, kliknout na něj a dostanete se do dalšího okna, kde je k dispozici několik voleb. A mimochodem, pokud dojde ke ztrátě připojení k internetu, už se neobjeví bublina s touto informací v informační části hlavní lišty, ale vedle ikony signalizující připojení kabelem nebo bezdrátově se zobrazí ikona zeměkoule.

5. Jak nastavit citlivost myši

Citlivost myši a míru kliků, respektive poklikání snadno změníte v nastavení. To se může hodit zejména v situacích, kdy jste si koupili myš, u které se rychle pohybuje kurzor. Klikněte na Start a zadejte Myš. Klikněte na Změnit nastavení myši a poté vpravo nahoře na Další možnosti myši. V novém okně pod různými záložkami pak můžete nastavit nejen citlivost myši, ale také blikání kurzoru a prokliky a ještě více.

6. Jak otevřít dokument v Poznámkovém bloku přes kontextové menu

Existuje řada textových dokumentů, které nejsou asociovány s textovým editorem. Chcete-li si je v něm prohlédnout či snad upravit, pak je v Poznámkovém bloku můžete otevřít lehce kontextovým menu. V editoru registru Windows (klikněte na Start a zadejte regedit) najděte klíč HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell. Vytvořte nový klíč s názvem Otevřít v Poznámkovém bloku a dále nový podklíč s názvem command. Na pravé straně dvakrát poklikejte na hodnotu Výchozí a přidělte jí notepad.exe %1. Když nyní kliknete pravým tlačítkem myši na jakýkoliv soubor, objeví se v kontextovém menu volba Otevřít v Poznámkovém bloku.