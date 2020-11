Velká podzimní aktualizace Windows. Připravte se třeba na změnu Alt+Tab

Společnost Microsoft stále pracuje na vylepšování Windows 10, avšak v posledních větších aktualizacích zaznamenala několik problémů, a proto je s jejich distribucí opatrnější. To je také důvodem, proč poskytuje nové verze postupně a menšímu počtu uživatelů.

Někteří dokonce stále nemají ještě ani verzi 2004, která byla uvolněna letos v květnu. I proto Microsoft aktualizoval seznam známých problémů obsahující i ty z nejnovější verze 20H2. Aktuální problém se týká především případných problémů s některými certifikáty pro ovladače hardwaru PC – seznam najdete zde.



Box tip: Jak si vyžádat změny hned Podzimní aktualizace postupně míří do počítačů s Windows 10. Pokud na vás již přišla řada, potom by se v nastavení (Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení) v záložce Windows Update měla objevit nabídka k instalaci. Není zde? Nevadí, můžete instalaci provést ručně. Na této stránce můžete buď aktualizaci vyvolat, nebo si vytvořit instalační médium (DVD, USF flash disk). První cesta je samozřejmě o dost jednodušší. Velkou výhodou je, že aktualizace je tentokrát menší, a tak její instalace je stejně rychlá jako běžné měsíční aktualizace – nestahuje se velký balík dat ani neprovádí velké množství změn. Windows 10 - 20H2

1. Téma nabídky Start lépe odpovídá novým ikonám

Asi první věc, které si po instalaci aktualizace nejprve všimnete, je poupravená verze nabídky Start. Ta má nyní nejen sytější barvy a poupravený vzhled, ale také některá další vylepšení. Nově obsahuje dlaždice korespondující s tématem. To znamená, že dlaždice na pravé straně nyní budou buď světlé, nebo tmavé, a to podle toho, které téma používáte (světlé či tmavé). Jde o krok vpřed, protože nyní pouze docházelo k přebírání barvy zvýraznění (dle zvoleného schématu – například modré ikony na modrém pozadí). Posun k používání standardních barev motivů znamená, že nové ikony aplikací systému Windows 10 vypadají v nabídce Start lépe. Přitom však lze stále získat ty dlaždice, které odpovídají vašemu tématu. Stačí přejít do Start -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Barvy, povolit tmavý nebo světlý režim a zvolit si níže barvu zvýraznění.

2. Nový Edge je nyní integrovaný

Zatímco donedávna ten, kdo chtěl používat novou podobu internetového prohlížeče Edge, ho musel stahovat separátně jako aplikaci, dnes je vše jinak. Jen pro připomínku, kompletně změněná aplikace, protože browser již nepoužívá vlastní renderovací engine EdgeHTML, ale místo toho vsadil na projekt Chromium (tento engine využívá také Chrome browser), se objevila oficiálně začátkem letošního roku. Sice byla volitelně ke stažení, avšak až nyní se po instalaci aktualizace 20H2 automaticky objeví všem uživatelům. Co je v aplikaci nového, najdete zde. Jde tak o první verzi Windows s tímto novým browserem.

3. Alt + Tab zobrazuje informace z Edge

Spolu s integrováním browseru Edge došlo k vylepšení zobrazování náhledu při přepínání mezi okny. Jestliže tak používáte klávesovou zkratku Alt + Tab (zmáčknout Alt, podržet a zmáčknout Tab) potom v případě, že na internetu surfujete prostřednictvím Edge, se zobrazí nejen náhled spuštěných aplikací, ale také v něm otevřené stránky. Kolik jich bude, lze nakonfigurovat (Start -> Nastavení -> Systém). Na záložce Multitasking vpravo máte možnost v otevíracím okně zvolit, co se bude zobrazovat (všechny otevřené stránky, jen 5 či 3 nejnovější nebo jen otevřená okna). Pokud tedy máte otevřeno více webových stránek a chcete se přepnout na jednu z nich rovnou, můžete tak rychle učinit tímto způsobem. Pevně věříme, že takto funkcionalita v budoucnu bude fungovat nejen s browserem Chrome.

4. Hlavní panel ukáže instance připnutých webů v Edge

A ještě jedna novinka v Edge. Jde sice o drobnost, ale uživatele, kteří tento browser používají, jistě potěší. Jestliže připínáte weby na Hlavní panel (v Edge otevřete web a vpravo nahoře klikněte na tři tečky a vyberte Další nástroje -> Připnout na hlavní panel). Odkaz pro spuštění webu se objeví v hlavním panelu. Pokud nyní na jednom z připnutých webů otevřete více stránek, potom kliknutím (nebo přejetím kurzoru myši) na tuto ikonu na hlavním panelu dojde k zobrazení všech karet prohlížeče pro daný web. Díky tomu, pokud budete mít otevřeno několik desítek stránek v Edge, v něm již nebudou někde ztraceny a snadněji je zobrazíte. Pokud tak například připnete Gmail na hlavní panel v Edge a máte Gmail otevřený v několika kartách prohlížeče, můžete je najít kliknutím na ikonu Gmail.

5. Už se nemusíte nechat rušit oznámeními

Používáte-li funkci Pomocník pro lepší soustředění, která mimo jiné automaticky skryje upozornění podávaná operačním systémem či instalovanými aplikacemi (bublinová okna vedle hodin), což se může hodit v případě, že nechcete dostávat žádné podněty nebo při hraní her, je tu další její vylepšení. Už vám totiž nemusí zobrazovat vůbec žádná upozornění, nebo jen po nastavenou dobu. To znamená, že až po opětovné aktivaci zobrazí vše, o co jste přišli. Vybrat si vhodnou variantu lze v Start -> Nastavení -> Systém a volby najdete na záložce Pomocník pro lepší soustředění.

6. Snadněji k možnostem obnovovací frekvence displeje

Abyste nově změnili obnovovací frekvenci displeje, přišel Microsoft s následujícím vylepšením. Stačí zajít do Start -> Nastavení -> Systém a na záložce Obrazovka v dolní části najdete odkaz Upřesňující nastavení obrazovky. Klikněte na něj a můžete začít upravovat.

7. Automatické přepínání režimu tabletu ve výchozím nastavení

U zařízení označovaném jako 2v1, což je zpravidla notebook či tablet s odpojitelnou nebo otočnou klávesnicí, se po odpojení klávesnice dříve objevovalo oznámení s dotazem, zda chcete povolit režim tabletu. Nyní se Windows automaticky přepne do prostředí tabletu bez další výzvy nebo upozornění. Toto prostředí bylo přidané v aktualizaci z května 2020. Stále je tu však možnost tomuto chování zabránit v nastavení (Start -> Systém -> Tablet).

8. Ovládejte aplikace ze svého Samsung telefonu

Microsoft kontinuálně pracuje také na vylepšování aplikace Váš telefon. Tentokrát se zaměřil na majitele samsungů, jimž přinesl možnost přistupovat k Android aplikacím přímo z Windows 10 – můžete je ze smartphonu přímo spouštět, prohlížet a pracovat i na ploše Windows 10. Později ještě přibude možnost spouštět aplikace vedle sebe v samostatných oknech, což vám umožní pracovat s více aplikacemi současně.

9. Přesunutí klasické stránky o systému

V této nejnovější verzi systému došlo k odstranění klasické stránky Systém nacházející se v Ovládacích panelech. Když se ji pokusíte otevřít, dostanete se na stránku O aplikaci v novém rozhraní Nastavení -> O aplikaci (k dispozici je i tlačítko Kopírovat, které zkopíruje informace o systému do schránky Windows). Toto je další krok Microsoftu, který má postupně vyřadit ze hry Ovládací panel (přesunou jeho položky do nového moderního prostředí Nastavení). Jeho migrace je však velmi pozvolná.

10. Další chytré novinky

Novinek v podzimním 20H2 vylepšení Windows 10 je více, ale jsou již drobnějšího charakteru. Kromě oprav ještě však zmiňme: