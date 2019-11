Skvělá zkratka, kterou asi neznáte. Snímek obrazovky oříznete za sekundu

Napsat samostatný článek o jediné klávesové zkratce – navíc zkratce, která funguje už více než rok – se může zdát trochu zvláštní. Nicméně podle reakcí lidí, kterým jsme tuto zkratku ukázali, usuzujeme, že to není článek zbytečný.

Pro redaktory nebo vývojáře je pořizování screenshotů tak běžná činnost, že se nad ní ani nepozastavujeme. Pokud ale někdo nesnímkuje obrazovku tak často, nejspíš to řeší trochu kostrbatě. Nejčastěji jsme se setkali s nějakou variací na „zmáčknu PrintScreen, pak otevřu Malování, vložím screenshot celé obrazovky, oříznu a obrázek uložím nebo zkopíruji do schránky“.

Přitom existuje klávesová zkratka, která celý tento proces zkrátí na jednu dvě sekundy. Zná ji jen malé procento uživatelů. Doufáme, že tento článek to pomůže napravit.



Málo známý trojhmat: Win + Shift + S

Ve Windows 10 je od roku 2017 nová zkratka. Celkem elegantně řeší přesně to, co většina lidí od snímku obrazovky očekává. Sejmout, oříznout, zkopírovat to schránky. Stačí k tomu stisknout trojhmat: Win + Shift + S. Připomínáme, že funkční klávesy Win a Shift lze přidržet, klávesu S pak pouze stisknout.

Zkratka Win + Shift + S nabídne okamžitý ořez snímku obrazovky.

Po stisknutí Win + Shift + S se kurzor myši promění v křížek. Obrazovka ztmavne a vy budete moci křížkem vybrat obdélníkovou oblast přetažením (stisknout levé tlačítko myši, podržet, vybrat pohybem, pustit). Jakmile výběr dokončíte a levé tlačítko pustíte, výřez se automaticky zkopíruje do schránky, odkud jej můžete vložit do mailu, prezentace či kamkoli jinam.

(Poznámka: Zkratku Win + Shift + S má ve výchozí konfiguraci rezervován program Výstřižek a skica, anglicky „Snip & Sketch“. Pokud jej nemáte nainstalovaný, můžete jej stáhnout v obchodu Microsoftu. Je také možné, že jste si zkratku přiřadili jiné aplikaci. Naprosté většině uživatelů by ale zkratka měla fungovat.)



Snadné doplnění šipek a uložení kamkoli

Kromě toho se vám vlevo dole ukáže notifikace, kde můžete pořízený výřez nadále upravit.

Výstřižek se uloží do schránky a uživatel jej může upravit kliknutím na objevivší se notifikaci.

Klepnutím na notifikaci zobrazíte pořízený výřez v aplikaci Výstřižek a skica. Tam můžete snímek upravit. Nabídka úprav není tak bohatá jako třeba u placeného programu Snagit nebo bezplatných Faststone či Greenshot, je ale dostatečná pro zvýraznění nějaké části nebo přečmárání detailů.

Snímek obrazovky můžete doplnit o kresby nebo zvýraznění. Následně jej můžete zkopírovat do schránky nebo uložit. Dodatečný ořez snímku umožňuje upravit kompozici i po pořízení screenshotu.

Z programu Výstřižek a skica pak můžete snímek uložit ve formátu JPG, PNG či GIF, případně jej poslat do nějakého dalšího programu. Často ale zřejmě bude stačit zkopírování do schránky.

Pro většinu lidí bude klávesová zkratka Win + Shift + S těžko zapamatovatelná. Pokud chcete, můžete si místo toho namapovat nástroj s Výstřižky na klávesu PrintScreen. Pak budete mít nástroj s výstřižky dostupný na jeden stisk klávesy. Už tak hbité pořízení snímku obrazovky se tím ještě urychlí.

Nastavení programu Výstřižek a skica

Kromě toho má program i pár dalších možností, jako je zpožděný screenshot nebo možnost vytvořit neobdélníkový ořez. To už jsou ale libůstky, které většina lidí nikdy potřebovat nebude. Zato rychlé sejmutí části obrazovky se občas hodí prakticky každému.