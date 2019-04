Černý režim, žblepty a citace podle ISO. Tyto triky pro Word vám chyběly

V tomto článku jsme shrnuli tipy, triky a klávesové zkratky pro Microsoft Word 365, Microsoft Word 2019, Microsoft Word 2016, Microsoft Word 2010 a Microsoft Word 2007. Některé tipy fungují i ve starších verzích.

Vzhled programu se od roku 2007 příliš nezměnil. Panel nástrojů má podobu karet (tzv. Ribbon), mezi kterými lze listovat kolečkem myši.

Základní klávesové zkratky pro Microsoft Word Akce Zkratka Nový dokument Ctrl + N Uložit dokument Ctrl + S Uložit jako Ctrl + Shift + S Kopírovat Ctrl + C Vložit Ctrl + V Tisk Ctrl + P O krok zpět Ctrl + Z Zopakovat akci Ctrl + Y

Při navigaci po programu Word můžete použít karty s nabídkou příkazů (tzv. Ribbon Menu) a v novějších verzích také vyhledávání ve funkcích programu. Myší můžete naklikat prakticky všechno. Přesto si myslíme, že se hodí pamatovat si pár zkratek, které vám práci ulehčí.

Všechny tipy najdete v naší obrazové galerii:



Pro začátek se hodí připomenout, jak se po dokumentu rychle pohybovat. Kdo má raději myš, uvítá možnost výběru odstavce trojklikem, kdo preferuje klávesnici, měl by se seznámit se zkratkami využívajícími Shift a Ctrl spolu s šipkami.



Triky pro navigaci a zobrazení Akce Zkratka Přepínat mezi kartami nabídky příkazů

kolečko myši

Zoomování Ctrl + kolečko myši

Posouvat kurzor po slovech

Ctrl + šipka doleva/doprava

Posouvat kurzor po odstavcích

Ctrl + šipka nahoru/dolů

Rozdělit zobrazení dokumentu

Alt + Ctrl + S

Na začátek dokumentu

Ctrl + Home

Na konec dokumentu Ctrl + End Výběr slova myší

dvojklik Výběr odstavce myší

trojklik Výběr slova klávesnicí

Ctrl + Shift + šipka doleva/doprava

Výběr nesouvislé oblasti

držet Shift + výběr myší

Výběr bloku textu

držet Alt + výběr myší



Formátování textu a používání stylů

Zkratky pro formátování

Při tvorbě dokumentu může být lákavé použít co nejvíce různých fontů, barev, velikostí a řezů písma. Držte se ale při zemi. Je lepší, aby každé formátování mělo svůj význam, nejen grafický, ale také významový. Tedy například tučný řez písma zvolte jen tam, kde chcete zvýraznit něco důležitého, jiný font tam, kde chcete upoutat pozornost na odlišný typ obsahu (třeba ukázku z knihy).

Základní zkratky pro formátování Akce Zkratka Tučné Ctrl + B

Kurzíva Ctrl + I

Podtržené Ctrl + U

Horní index

Ctrl + %

Dolní index

Ctrl + =

Podrobné nastavení písma

Ctrl + D

Kopírovat formát

Ctrl + Shift + C

Vložit formát

Ctrl + Shift + V

Odstranit formátování textu

Ctrl + mezera

Změnit velikost písmen

Shift + F3

Vybrat písmo

Ctrl + Shift + F

Zarovnat na střed/doleva

Ctrl + E

Zarovnat do bloku/doleva

Ctrl + J

Zarovnat doprava

Ctrl + R

Odstranit formát odstavce

Ctrl + Q



Pokud pracujete na delším dokumentu nebo chcete udržet konzistentní vzhled napříč více dokumenty, je vhodné použít styly.



Místo formátování každého nadpisu zvlášť pracujte se styly

Nemusíte pak pokaždé znovu nastavovat vzhled. Vzhled nadpisu nastavíte jen jednou a pak z nabídky stylů vyberete např. Nadpis 1 a nadpis se zformátuje odpovídajícím způsobem. Pokud později změníte vzhled nadpisu, změní se automaticky všechny nadpisy v dokumentu.



Za práci se styly budete odměněni i tím, že můžete vkládat automatický obsah

Vybírat můžete z předdefinovaných stylů nebo si definovat vlastní; a ty si třeba uložit jako novou šablonu.

Pokročilejší tipy a triky

Protože Word je program, se kterým se většina lidí učila „za pochodu“, málokdo věnoval čas tomu, aby zjistil, co všechno tento program nabízí. Microsoft Word není profesionální publikační nástroj, ale na kancelářský balík toho umí hodně a stojí za to se s těmito možnostmi seznámit. Toto je několik našich tipů, které vám mohou ušetřit hodně času:

U vkládaného textu můžete zvolit, jakým způsobem se vloží. Stačí po vložení stisknout Ctrl a vybrat z nabízených možností. Tam (nebo v Možnostech) lze také zvolit výchozí způsob vkládání. Doporučujeme nastavit „Vkládat jako text“ jako výchozí variantu.



můžete zvolit, jakým způsobem se vloží. Stačí po vložení stisknout Ctrl a vybrat z nabízených možností. Tam (nebo v Možnostech) lze také zvolit výchozí způsob vkládání. Doporučujeme nastavit „Vkládat jako text“ jako výchozí variantu. Do dokumentu můžete rychle vložit tabulku napsáním +---+---+---+ nebo podobného řetězce a stisknutím Enter. Tento řetězec vytvoří tabulku o třech buňkách. Počet pomlček určuje šířku tabulky. Tabulku můžete pochopitelně vložit pomocí menu Vložit - Tabulka.

Word umí několik automatických náhrad. Často využíváme tři pomlčky (---), které vloží vodorovný oddělovač. Nadefinovat si můžete i vlastní automatické opravy: Soubor - Možnosti - Kontrola - Možnosti automatických oprav.

V nových verzích Wordu můžete do textu snadno vložit screenshot přímo z nabídku Vložit.

přímo z nabídku Vložit. Word už dlouho umí pracovat s matematickými výrazy (i když profesionálové určitě zůstanou u LaTexu). Nově umí vytvořit matematický zápis i z rovnice, kterou načmáráte rukou/myší.

Vkládání snímku obrazovky, matematického zápisu a náhodného textu

Chcete vložit do textu provizorní text ? Stačí napsat =lorem(5,2) a Word vloží náhodné pseudolatinské žblepty typu Lorem ipsum dolor o požadované délce (zde pět odstavců po dvou větách).

? Stačí napsat a Word vloží náhodné pseudolatinské žblepty typu o požadované délce (zde pět odstavců po dvou větách). Když chcete zmenšit dokument o jednu stránku , třeba kvůli tisku, můžete využít speciální funkci Zkrátit o jednu stránku, kterou najdete v přehledu všech příkazů

, třeba kvůli tisku, můžete využít speciální funkci Zkrátit o jednu stránku, kterou najdete v přehledu všech příkazů Šifrování umožní zamknout dokument heslem. Zatímco starší verze programu Word nešifrovaly dobře a zamčený dokument šlo snadno prolomit, od verze 2007 Microsoft implementoval skutečné šifrování, které lze považovat za bezpečné (128bit a 256bit AES). Šifrování najdete v nabídce Soubor - Informace - Zamknout

Microsoft Word se také zlepšil v práci s PDF soubory. Už do nich umí obsah nejen ukládat, ale umí je celkem dobře také otevírat a editovat, i když si neporadí s každým souborem. Pro archivování doporučujeme formát PDF/A.



Pro uložení do archivačního formátu PDF/A využijte poněkud schovanou možnost: Exportovat - Vytvořit dokument PDF - Vytvořit soubor PDF - Možnosti - Kompatibilní s archivačním formátem PDF/A. Pokud máte s exportem do PDF problémy, můžete zkusit tisk na virtuální tiskárnu.

Čtení nahlas

V nabídce Zobrazení se ukrývají Výukové nástroje a mezi nimi i možnost Číst nahlas, která funguje i v češtině. Čten pomocí syntézy řeči doporučujeme jako další způsob, jak po sobě zkontrolovat text.

Pro ty, kteří mají pro práci rádi tmavý režim, máme dobrou zprávu. Nové programy Office, včetně Wordu, si můžete přepnout do tmavého/černého režimu pomocí nabídky Účet - Motiv Office.

Uživatelé si mohou přizpůsobit vzhled programů Office: Soubor - Účet - Motiv Office. K dispozici jsou i dva tmavé režimy.

Nástroje pro spolupráci a psaní odborných textů

Ti, co ve Wordu píší bakalářskou, diplomovou nebo jinou odbornou práci, by se měli seznámit s kartou Reference.



Práce s prameny a citacemi – Do dokumentu můžete vložit pramen (knihu, článek atd.) jen tím, že údaje vyplníte do připravené tabulky. Word se postará o to, aby citace v textu splňovaly platné normy, včetně ISO-690.



Nástroj pro citace vám ušetří hodně času a nervů a zajistí dodržení zvolené citační normy

Prameny si můžete ukládat do lokálních nebo globálních seznamů, takže pramen, který jednou uložíte, budete moci použít znovu i v jiných dokumentech, což šetří čas. Pokud pracujete s prameny a citacemi, můžete pak snadno generovat seznam citované literatury.



Práce s revizemi – Když po někom upravujete dokument, zapněte nástroj Revize - Sledování změn. Ukážete mu tak, co jste upravili, a on se může rozhodnout, které úpravy přijme a které odmítne.

Revize změn umožňuje sledovat, kdo v dokumentu dělal jaké změny, a hodí se tak při spolupráci více lidí na jednom dokumentu nebo při opravách a připomínkování cizího dokumentu.

Microsoft Word dokáže být někdy svými „chytrými nápady“ docela protivný, třeba když opravuje malá písmena na velká nebo nahrazuje některé skupiny znaků symboly. Naštěstí můžete tyto funkce dost přesně nastavit nebo povypínat v nabídce Soubor - Možnosti - Kontrola - Možnosti automatických oprav.



Máte tip, který vám ve Wordu ušetřil práci? Podělte se s ostatními v diskuzi.

Aktualizace: Doplnili jsme tipy na PDF/A, tabulátory a obrázky. Rozšířili jsme článek o tabulky zkratek a doplnili obrazovou galerii.