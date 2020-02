Unikátní notebook s procesorem Microsoft SQ1 otevírá novou éru Windows

Operační systémy Windows odjakživa fungují na procesorech s architekturou x86 a x64. Ačkoli neustále prochází výrazným vývojem, její kořeny sahají do roku 1985 v případě 32-bit systému a 2003 v případě 64-bit systému a historicky byly koncipovány pro co nejvyšší výkon v počítačích – nejprve stolních, poté noteboocích.

Oproti tomu chytré telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS využívají procesory ARM, jejichž kořeny sice sahají také do roku 1985, ale v mobilních chytrých zařízeních používané architektury ARMv6 až ARMv8 byly představeny mnohem později. Zároveň byly od začátku koncipovány jako čipy s nízkou spotřebou energie, nízkým vyzařováním tepla a výkonem odpovídajícím zamýšlenému použití.

Pokud tedy chceme počítač/notebook s velmi tenkým tělem, bezhlučným provozem a vysokou výdrží na jedno nabití akumulátoru, pak dává použití procesorů ARM velmi dobrý smysl.



Má to však háček.

ARM ve světě Windows

Hlavními důvody, proč jsou Windows stále na noteboocích a počítačích nejpoužívanějším operačním systémem, jsou kontinuita systému a kontinuita aplikací. I když jste se učili na Windows 98 nebo Windows XP, ty hlavní principy a postupy platí i ve Windows 10 – i když je to technicky úplně jiný systém a Microsoft při aktualizacích s uživatelským rozhraním někdy až nemile čaruje. Zároveň, pokud jste si v čase Windows 7 oblíbili nějaké programy a aplikace, je velmi pravděpodobné, že stále bez větších problémů poběží i na Windows 10.

Microsoft Surface Pro X

Jak systém, tak všechny tyto aplikace však byly naprogramovány pro použití s procesory x86 a x64. A to byl hlavní důvod naprostého neúspěchu prvního pokusu Microsoftu o rozšíření Windows na platformu ARM. Ve Windows RT, a tedy i na noteboocích Surface RT, totiž fungovaly jen aplikace z aplikačního obchodu Microsoft Store, kde to však vypadalo jak v masně za minulého režimu. Většina oblíbených aplikací v něm totiž nebyla. A příliš se to nezměnilo během tří let do chvíle, než Microsoft celý projekt „RT“ v roce 2015 ukončil.

Windows 10 pro ARM na to jdou jinak

Ač by se mohlo zdát, že Microsoft podruhé vstupuje do řeky, ve které již šel jednou rychle ke dnu, nemusí tomu tak ve finále být. Během čtyř let se totiž Microsoftu podařilo několik věcí.

Zaprvé vytvořil fungující emulátor pro běh 32-bit aplikací napsaných pro x86 procesory na ARMu. To znamená, že mnoho svých oblíbených 32-bit aplikací na notebooku s ARM procesorech zprovozníte. Samozřejmě, emulace spotřebuje část výkonu, takže aplikace nepoběží stejně rychle, jako by tomu bylo v případě, že by byla pro provoz na ARMu nativně vytvořená, ale poběží. Někdy zcela bez problémů, jindy méně ochotně – jako třeba u Adobe Photoshopu, kde najednou zjistíte, kolik rychlosti dodá akcelerace grafikou, která zde nefunguje. A někdy vůbec – aplikace Battery Bar se nainstalovala, ale nepodařilo se ji spustit.

Instalace a provoz 32bit aplikace Zoner Photo Studio X

Co na Windows 10 pro ARM fungovat určitě nebude, jsou 64-bit aplikace, na které emulace není.

Zadruhé je tu WSL, tedy Windows Subsystem for Linux. To je způsob, jak do Windows nainstalovat kompletní distribuci operačního systému Linux a provozovat ji jak v prostředí příkazového řádku (tj. bash), tak i grafickém prostředí. Pokud nejste zběhlí v bashi, bude vás to stát chvíli googlování a experimentů a přiznáme se bez mučení, slušně rozběhat grafické rozhraní Unity v distribuci Ubuntu jsme po několika pokusech z časových důvodů vzdali. WSL je navíc funkce určená zejména vývojářům, ne pro suplování chybějících aplikací. Vývojáři si s rozchozením Linuxu poradí, běžný uživatel se tím buď bude bavit, nebo to nechá být.

Instalace Ubuntu v bashi

Třetí důvod, který může hrát novému ekosystému do karet, může být nabídka zařízení. Na trhu (tedy zatím ne českém) je již několik notebooků s Windows 10 pro ARM, a to od předních značek – Asus, HP, Lenovo. Lze očekávat, že s přibývajícími zařízeními bude ochota vývojářů své aplikace pro toto prostředí připravit růst.

Prémiové zařízení...

I po hardwarové stránce je to velmi zajímavé zařízení. Jeho srdcem je ARMový procesor Microsoft SQ1, společný produkt Microsoftu a Qualcommu. Procesor vychází z čipu Snapdragon 855, ale je přepracovaný tak, aby mohl fungovat při vyšší taktovací frekvenci 3 GHz, měl významně posílený grafický výkon a bylo možné jej přitom v tenoučkém těle pasivně uchladit. Dělat výkonové testy by bylo ošemetrné, většina benchmarků je pro x86 procesory, nebo pro ARM s Androidem.

Systém má k dispozici 8 GB operační paměti a v případě našeho kusu 120GB SSD pro ukládání dat. Disk se nachází pod uživatelky snímatelným krytem vedle slotu pro SIM kartu (pro vestavěný LTE modem) a je tak uživatelsky snadno vyměnitelný. Je to však maličký M2.2230 model, který není úplně běžně v nabídce.

Vybavení porty je velmi spartánské, k dispozici jsou dva USB-C, přičemž nemají rozhraní Thunderbolt. Napájení má na starosti speciální magnetický „surfacovský“ konektor. Víc jich nenajdete, není zde ani sluchátkový výstup.

13" displej má rozlišení 2 888 x 1 920 pixelů, nezvykle vysoký maximální jas a široké pozorovací úhly. Obraz vypadá skvěle, osobně ale preferuji matnou povrchovou úpravu, světelné zdroje (okna, lampy...) se zde rády odrážejí.

Vysoce nadstandardně kvalitní jsou vestavěné kamery, jak ta nad displejem, tak ta na zadní straně. Překvapivě dobré jsou i vestavěné reproduktory, vokál je výborně srozumitelný, umí být i docela nahlas – pak je ale již přece jen znát zkreslení. U hudby jsou náznaky basů, i slušné výšky. Ano – hraje jako tablet, ale na tablet hraje velmi dobře. Pro serióznější poslech hudby jsou pochopitelně nutná sluchátka. Bezdrátová. Mikrofon funguje velmi dobře.

Klávesnice a prostor pro stylus

Volitelným, ale v podstatě povinným doplňkem je nacvakávací klávesnice, na které se dobře píše (na stole, na klíně o poznání hůř) a nechybí jí podsvětlení kláves. Její součástí je i prostor na stylus Surface Slip Pen, ve kterém nejen pomocí magnetu bezpečně drží při převozu, ale i se nabíjí.

...za prémiovou cenu

Vestavěný akumulátor s kapacitou 38 Wh nám vydržel zhruba devět hodin běžné práce s wifi a příjemným jasem a „doporučeným“ výkonem. V případě potřeby se lze dostat na deset hodin.

To je velmi dobrý výsledek. Otázka je, zda je natolik dobrý, aby vyvážil limity v používání aplikací. Mimo nich musíte počítat i s omezenými možnostmi připojení periferií – ovladače zařízení totiž musí být upraveny pro ARMový systém. My jsme vyzkoušeli externí pevný disk WD a síťovou tiskárnu Epson a fungovaly bez potíží. Se specifičtějšími periferiemi se ale snadno dostanete do úzkých.

Systému Windows 10 pro ARM fandíme. Tenoučké, lehké, vždy tiché a téměř vždy chladné zařízení, které vydrží fungovat bez nabíjení celý den, je pro práci na cestách ideální. Překonat ale musí zejména překážky s chybějícím softwarem a ovladači některých zařízení.

Cena je poměrně ambiciózní, za tablet zaplatíte 29 990 korun, za klávesnici dalších 6 990 korun.