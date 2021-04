Poznejte méně známé funkce Chromu včetně tlačítka, které byste měli použít

1. Když chcete někomu umožnit využívat vlastní PC

Chrome umožňuje synchronizovat informace do všech zařízení, ve kterých ho používáte. Je to však za cenu, že sdílíte své informace s třetí stranou – posíláte do cloudu. Pokud i vy jste k němu přihlášeni svým Google uživatelským účtem, dáváte k tomu souhlas. Co však dělat, pokud chcete chvilku surfovat anonymně? Tento režim pomůže v případech, kdy nechcete, aby si Google Chrome vaši aktivitu pamatoval. A to i pokud jste přihlášeni.

Dobře, asi ho znáte, ale znáte také režim hosta? Na první pohled se může zdát, že oba režimy jsou si podobné, ne-li stejné. Zdání však klame. Zatímco ten anonymní neukládá žádná data do počítače a nejste ani automaticky přihlášeni ke svým webovým službám, tak režim hosta funguje tak, jako kdybyste nebyli k browseru svým účtem přihlášeni vůbec.

V tomto režimu platí, co v předchozím, ale není možné měnit nastavení prohlížeče, není viditelná ani historie jakéhokoliv jiného uživatele a nebudou fungovat ani další věci spjaté s uživatelským profilem, jako je například našeptávač dříve navštívených webů apod. Režim hosta se tak hodí zejména pro případy, pokud chcete někomu dočasně umožnit využívat svůj počítač. Pravděpodobně nebudete totiž chtít, aby procházel vaše záložky a kontroloval všechny stránky, ke kterým jste přihlášeni, nebo na kterých jste kdy byli. Režim aktivujete kliknutím na avatara svého Google účtu v pravém horním rohu a poté vyberte možnost Host.

2. Chrome jako multimediální přehrávač

Chrome skutečně dokáže více než jen otevírat webové stránky. Může například posloužit jako multimediální přehrávač. Nemáte-li po ruce klasickou aplikaci, nebo prostě jen potřebujete rychle zkontrolovat/spustit nějaké video či audio, potom ho můžete směle využít i pro tento účel.

Stačí, když myší uchopíte zvukový soubor nebo videosoubor a přesunete ho na stávající otevřenou nebo novou kartu. Automaticky se otevře nová karta a v ní začne jeho přehrávání. Tedy za předpokladu, že tento audio- nebo videosoubor je prohlížečem podporován (má pro něj potřebné filtry k přehrávání). K dispozici jsou ovládací tlačítka, na která jste zvyklí u multimediálních přehrávačů (pauza, stop, ovládání zvuku atd.), ale také například informace o stopáži či možnost pustit video v celém režimu. Z podstaty věci a také z důvodu případné absence filtrů nelze předpokládat, že tato funkcionalita bude v Chromu tolik využívána, ale v některých případech se může hodit.

3. Odesílejte karty a přenášejte obsah do jiného zařízení

Poměrně novou funkcí v Chromu je možnost bez nějakého složitého počínání odeslat právě prohlížený obsah do jiných zařízení. Tedy za předpokladu, že jsou připojeny k internetu, mají nainstalován Chrome nebo jsou vybaveny Chromecastem a jste k nim přihlášeni svým uživatelským Google účtem (stejným, jako používáte na odesílaném zařízení). Toho lze využívat nejen v domácnosti, ale třeba i ve firmách a je jedno, zda jde o PC, tablet, smartphone, projektor, TV atd.

Provedete to tak, že v Chromu na otevřené kartě s již zobrazeným obsahem, který chcete odeslat, kliknete na adresní řádek. Objeví se ikona notebooku a mobilu s popisem odeslat na vaše zařízení. Zobrazí se kontextové okno a v něm vaše zařízení. Vyberte jedno z nich a pokud je připojeno k internetu, zobrazí se na něm notifikace. Po její aktivaci se otevře. V některých případech například u TV obsah odešlete tak, že v browseru kliknete na tři tečky vpravo nahoře a zvolíte Odeslat. Zobrazí se podporovaná zařízení. Máte možnost nejen vybrat, kam obsah chcete poslat, ale také jaký (karta, plocha či soubor). Například v případě plochy lze zrcadlit obsah na více zařízení najednou. Jde tak o chytrou funkci, která se může hodit nejen při prohlížení fotografií nebo prezentaci.

4. Pro URL generujte QR kódy

Další poměrně nově přidanou funkcí v Chromu je možnost pracovat s QR kódy. Že se QR kódy často hodí, o tom žádná (pomocí nich lze přenášet snadno různé informace pouhým načtením, např. smartphonem platit faktury, převádět peníze apod.). Jejich tvorba není těžká, existuje celá řada zdarma dostupných generátorů (jak formou aplikací, tak přímo na webu). Pro tvorbu URL otevřených v Chromu stačí použít jedno tlačítko.

Zatímco dříve bylo nutné mít v browseru instalovaný nějaký doplněk, který s QR kódy mohl pracovat, dnes je jeho součástí. Zatím nabízí jednoduchou funkcionalitu, kterou je vygenerovat QR kód na právě prohlíženou stránku. Ten lze potom sdílet s ostatními. Klikněte na adresní řádek a vpravo se zobrazí ikona čtverce. Kliknete-li na něj, máte možnost QR kód naskenovat, nebo stáhnout k dalšímu použití.

5. Seskupte karty dohromady

Práce s kartami v browserech se stává častým tématem diskuzí. Dnes totiž není problémem mít otevřené několik desítek karet, ale znamená to značnou zátěž pro hardware v PC. Respektive jeho výkon – obsazením operační paměti, která není nekonečná, a v důsledku toho se celý počítač může výrazně zpomalit. Vývojáři browserů proto přemýšlejí, jak toto počínání uživatelů vyřešit, a navíc otevřené karty ve velkém množství zpřehlednit – kdo dokáže najít požadovaný obsah ve 20 kartách?

V Chromu tak byl zaveden režim seskupování karet, které vám nabízí uspořádání karet do kolekcí se štítky a barvami. Začněte kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví libovolné otevřené karty a zvolte možnost Přidat kartu do nové skupiny. Pojmenujte ji a vyberte barvu. Nyní do této skupiny opět kliknutím pravého tlačítka myši na jinou kartu můžete vkládat další a další karty. Kliknutím na záhlaví této karty můžete karty ve skupině buď skrýt, nebo zobrazit.

6. Přizpůsobte si zástupce na nové kartě

Otevřením nové karty se zobrazí její domovská stránka. Ta obsahuje řádek pro vyhledávání v Google a níže osm ikon pro snadný přechod do vašich nejnavštěvovanějších webových stránek. Umístěním kurzoru na ně se zobrazí možnost prostřednictvím tří teček záznamy upravovat (název, ale třeba zadat i jinou URL) a také smazat. Existuje však mnohem více možností, jak si obsah prázdné karty přizpůsobit.

Dole vpravo klikněte na volbu Personalizovat. Zobrazí se okno se třemi záložkami. Hned ta první umožňuje změnit pozadí stránky (k dispozici jsou různé motivy nebo lze nahrát vlastní). Zkratky slouží k tomu, abyste definovali, zda chcete zobrazovat v osmi ikonách nejnavštěvovanější weby nebo ty, které si sami zvolíte, případně je lze zcela skrýt. A poslední možností můžete vyladit barevnost vzhledu Chromu.

7. A personalizujte dále

Kromě možnosti vybrat pozadí na nové kartě, a případně barvy okna Chromu, je možné podobně jako ve Windows používat funkce motivů. Standardní vzhled prohlížeče je pro většinu z nás bezpochyby v pořádku, ale pokud máte chuť na změnu, můžete vylepšit jeho estetiku.

Otevřete vpravo nahoře třemi tečkami menu prohlížeče a vyberte Nastavení. Následně ve struktuře vlevo klikněte na Vzhled a vpravo na Motiv. Otevře se internetový obchod Chromu, kde najdete několik stovek motivů roztříděných do skupin. Vyberte si některý z nich a klikněte na Přidat do Chrome.

8. Aktivujte si režim pro čtení

Chrome testuje a připravuje celou řadu dalších funkcí. Jednou z nich je i režim čtečky. Jistě jste mnohokrát surfovali na webech, které nebyly pro čtení zrovna příliš přizpůsobeny. Tento režim se to snaží změnit, respektive má přinést podobný zážitek jako na elektronických čtečkách.

Do adresního řádku zadejte příkaz „chrome://flags“ a v novém okně vyhledejte Enable Reader Mode (lze využít řádek pro vyhledání). Zvolte Enable. Po restartu Chromu se u každé stránky v adresním řádku zcela vpravo zobrazí možnost přepnout stránku do režimu pro čtení. Oproti některým pokročilejším čtečkám je tato ještě nedokončená, ale posloužit jistě může.

9. Využívejte Omnibox

Adresní řádek (též nazývaný jako Omnibox) neslouží pouze k zadávání URL a přímému vyhledávání v Google (či jiném vyhledávači). Umí toho mnohem více. Pomalu se stává jakýmsi středobodem Chromu. Nabízí totiž rychlejší způsob, jak provádět určité úkoly – už tak není nutné používat klávesové zkratky nebo se proklikávat nabídkami apod. Můžete například zadat „upravit hesla“ a dostanete se rovnou do tohoto nastavení, bez nutnosti hledat funkci v menu. Dalším příkladem, který můžete použít, je „vymazat mezipaměť“. Příkazů je několik, zde najdete jejich seznam, a do budoucna by měly přibývat další.

Používat ho lze ještě jinak. Zkuste zadat matematický příklad např. „5+(20/2)“, po vepsání se zobrazí výsledek, ještě před tím, než stisknete Enter. Zkuste také zadat „počasí jihlava“ a dostanete informace o aktuálním stavu, jak je v tomto městě na Vysočině. Chcete-li přeložit slovo, potom použijte translate v kombinaci se slovem (např. „translate flower“) a stiskněte Enter. Příkazů existuje celá řada, nepodařilo se nám najít jejich ucelený přehled a řada z nich funguje jen v angličtině. Nicméně můžete vyzkoušet také „cesta do prahy“, „kolik je 10 kč euro“, „kolik je 10 palců cm“, prostě zkuste experimentovat a dejte vědět o svých příkazech v diskusi pod článkem.

10. Každý uživatel by měl toto tlačítko použít

Postarat se o zabezpečení dat a soukromí je důležité. Proto společnosti vyvíjí aktivity, aby vás ochránily před útoky. V Chromu se například objevilo speciální tlačítko, které zkontroluje, zda je v něm vše v pořádku – jestli není některá část třeba napadena apod. Najdete ho v nastavení, ale rychleji se k němu lze dostat zadáním příkazu „chrome://settings/safetyCheck“ do adresního řádku.

Kliknete-li nyní na tlačítko Zkontrolovat, provede se poměrně rychlá kontrola položek, jako je dostupnost aktualizací, zda nedošlo k vyzrazení některých vašich uložených hesel, jakou používáte ochranu při prohlížení a zda jste chráněni před potenciálně škodlivými rozšířeními. Po dokončení bezpečnostní kontroly se v případě potřeby zobrazí doporučení na akce, které byste měli provést.

Máte nějakou vychytanou funkci, kterou jsme nezmínili, a rádi byste se o ni podělili se čtenáři? Dejte vědět v diskusi.