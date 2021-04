Co vede uživatele k výměně antiviru od Microsoftu

Microsoft Defender, dříve známý jako Windows Defender, je ve Windows integrované bezpečnostní řešení. Je dodáváno s každým operačním systémem počínaje Windows Vista a novějším, přičemž až ve Windows 8 se objevil jeho rezidentní štít, a tak teprve od této doby systém nepřetržitě chrání, a to zcela zdarma.

Možná si tak říkáte, proč tedy instalovat a používat něco jiného, třeba i placeného, když Microsoft Defender funguje více méně sám, bez nutnosti cokoliv nastavovat? Odpověď se přímo nabízí. Ne všechna výchozí nastavení Windows jsou žádaná nebo užitečná pro každého uživatele. A stejné je to s integrovanými aplikacemi od Microsoftu. Pojďme se tak podívat na nejčastější důvody uživatelů (ne u firemních počítačů) vedoucí k deaktivaci bezpečnostního řešení Microsoft Defender.

1. Instalace konkurenčního zabezpečení

Bezpečnost na první místě. Na druhou stranu zde neplatí, že dva jsou více než jeden. Pokud má uživatel oblíbené jiné řešení, důvěřuje mu více nebo dokonce nabízí více funkcí, případně nechce, aby mu někdo něco vnucoval, potom je to pádný důvod sáhnout po konkurenci. Ať už jde o antivirový program a firewall v bezplatné nebo placené variantě či rovnou kompletní sadu zabezpečení, není důvod toho nevyužít.



Bezpečnostní produkty jsou navrženy tak, že vedle sebe nemohou fungovat dvě či více řešení. Mohlo by se totiž stát, že by docházelo k různým nejen vzájemným konfliktům nebo dokonce pokusům jednoho deaktivovat druhý. Problémem však je, že Microsoft Defender nelze odinstalovat, protože je součástí subsystému Windows. Naštěstí ho lze vypnout a do jeho rozhraní „dosadit“ právě konkurenční produkt. Deaktivace by se měla dít automaticky v průběhu instalace nového řešení. Nicméně po instalaci to raději zkontrolujte, případně ručně vypněte (viz poslední část článku).



2. Obavy o soukromí

Důvodem k vypnutí Microsoft Defenderu nemusí být jen zapojení jiného řešení. Je veřejně známo, že Microsoft prostřednictvím operačního systému sbírá řadu informací a tím narušuje ochranu soukromí, tak proč by to tak nečinil i dalšími svými produkty? Bezpečnostní software je navíc navržen především tak, aby zajistil maximální bezpečnost, nikoli soukromí. Málokdo si to uvědomuje, ale používáním antiviru, ať už jde o Microsoft Defender nebo software třetích stran, mu dáváte plný přístup ke všem vašim souborům a webovému provozu.

Většina poskytovatelů antivirových programů ujišťuje uživatele, že toho nezneužívají, že je nešpehují a ani o nich neshromažďují žádná data. Ve většině případů nám nezbude nic jiného, než jim pouze věřit, protože to nemáme šanci sami zjistit. Ovšem jednou za čas se objeví nějaká kauza dokazující zneužití a budovaná důvěra vezme za své. To se před více než rokem stalo českému Avastu. Pokud máte vážné obavy o ochranu osobních údajů nebo používáte své zařízení k přístupu a správě vysoce citlivých dat, doporučujeme výběru antiviru věnovat velkou pozornost.



3. Optimalizace výkonu PC

Podobně jako každá aplikace, tak i antivirový program spotřebovává nemalé systémové prostředky PC (vytěžuje paměť a CPU). Velký rozdíl je však v tom, že zatímco jiné programy tak činí pouze po dobu, kdy jsou spuštěny, antiviry pracují nonstop. Ani Microsoft Defender se tak nikdy nezastaví, a to z důvodu, že neustále sleduje a skenuje zařízení na přítomnost virů, malwaru a spywaru.

I když byste měli být připraveni obětovat část svého výpočetního výkonu pro zabezpečení, Microsoft Defender je obzvláště chamtivý, pokud jde o využití CPU, RAM a diskové jednotky. Ještě větší problém nastane, pokud spustí hloubkovou kontrolu/skenování. To v případě Microsoft Defenderu většinou vede k zabrání podstatné části systémových prostředků počítače, takže je téměř nemožné používat při skenování jiné aplikace (v závislosti na použitém hardwaru).



Testy výkonů antivirů Podle tohoto testu AV-Comparatives (nezávislá rakouská antivirová testovací laboratoř) má Microsoft Defender největší dopad na výkon operačního systému Windows.

4. Bez nejnovější verze to nejde

Velmi důležité je, aby antivirový program byl stále aktuální. Proto je nutné udržovat ho vždy v nejnovější verzi. Pokud se totiž používá starší verze, představuje to vážná bezpečnostní rizika. Například si nebude moci poradit s novějším malwarem, ransomwarem a budou mu chybět pokročilejší metody ochrany.



A to platí i pro Microsoft Defender, jenže na rozdíl od jiných antivirových programů se neaktualizuje sám. Místo toho se při instalaci oprav a nových verzí spoléhá na pravidelné aktualizace, které dostává skrz Windows Update. Pokud však dojde k chybě při aktualizaci systému Windows nebo pokud se rozhodnete aktualizaci vypnout či přeskočit, Microsoft Defender nikdy v nejnovější verzi nebude. Díky tomu se může stát více bezpečnostním rizikem než bezpečnostním opatřením.



5. Neustálé výjimky

A konečně, Microsoft Defender je notoricky známý tím, že brání v instalaci celé řady programů. To je často případ těch, které fungují jako server a přijímají příchozí data z internetu, ale třeba i z her a dalších.

Totéž platí pro aplikace, které vyžadují přístup do systému a používají nástroje pro obnovu souborů. Jistě, tomuto se snadno vyhnete změnou nastavení Microsoft Defenderu a přidáním některých aplikací na seznam výjimek, ale pokud musíte neustále dokola pravidla upravovat, nemusí se vám to líbit a může to být až nepříjemné.



Než Microsoft Defender deaktivujete

Jak jsme zmínili, Microsoft Defender nelze odinstalovat způsobem, jakým jsme zvyklí u jiných programů. Dokonce byla odstraněna i složitá a donedávna vlastně i jediná možnost, jak tak učinit prostřednictvím změnou klíče v editoru systémového registru. Vypnout ho však lze a rozhodnutí nemusí být trvalé – kdykoliv ho zase můžete zapnout.

Jestliže se rozhodnete k zastavení integrovaného bezpečnostního řešení, měli byste mít nejprve nainstalovanou a funkční jinou sadu zabezpečení. Teprve poté Microsoft Defender deaktivujte – pokud tak již nový program neučinil automaticky. Vše zjistíte a provedete, pokud kliknete na Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení -> Zabezpečení Windows a na pravé straně klikněte na Ochrana před viry a hrozbami.

A co vy, používáte Microsoft Defender? Věříte mu? Nebo jste si vybrali jiné řešení? A na základě jakého důvodu? Dejte nám vědět v diskusi.