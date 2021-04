Zapomenuté heslo k Windows můžete resetovat. Až na výjimku to jde snadno

1. Jak obnovit heslo, když se přihlašujete Microsoft účtem

Jednou z hlavních výhod používání Microsoft účtu ve Windows 10 je to, že si můžete resetovat heslo prostřednictvím bezpečnostních nástrojů společnosti Microsoft, a to bez větších potíží. To lze učinit přímo v počítači (v přihlašovacím okně klikněte na volbu Zapomněl jsem své heslo nebo PIN – v závislosti na tom, co používáte). Reset lze také postoupit v telefonu nebo jiném počítači, a to na adrese login.live.com, kde se přihlaste pomocí Microsoft účtu, zadejte e-mail a zkuste si ještě jednou vzpomenout na zapomenuté heslo (to je to co, po vás vyžaduje PC).

Pokud máte aktivované dvoufaktorové ověřování (psali jsme o něm zde), máte situaci jednodušší a zadávat heslo – nota bene zapomenuté – teď nemusíte. Stačí v procesu obnovy hesla (je jedno zda v PC, nebo na webu Microsoftu) využít určenou volbu, potvrdit požadavek ve smartphonu prostřednictvím autentifikační aplikace Microsoft a máte vyhráno. Následně stačí jen zadat nové heslo.

V případě, že tak děláte na webu Microsoftu, potom přejděte na stránku pro reset hesla. Zadejte svůj Microsoft účet a ve druhém kroku budete vyzváni k ověření ve smartphonu. Otevřete aplikaci Microsoft Authenticator, zde najdete vyžadovaný kód. Ten zadejte zpět. Protože máte aktivované dvoufaktorové ověřování, je nutné provést ověření prostřednictvím druhého bezpečnostního údaje – my jsme vybrali možnost e-mailem, ale lze zvolit i kód pro obnovení, který byste měli mít poznamenaný z doby, kdy jste zapínali dvoufaktorové ověřování, nebo hardwarovým klíčem, SMS či Windows Hello.

Jestliže nelze použít ani jedno, je tu ještě poslední možnost, jak heslo resetovat. Požádat přímo Microsoft. Tato operace však může trvat až 30 dní a budete muset podstoupit to, co po vás Microsoft bude vyžadovat – z důvodu prokázání identity. A ještě jedna věc, použitím online uživatelského účtu se postaráte o znemožnění resetu hesla nějakým útočníkem.

2. Obnovte heslo pomocí uzamčené obrazovky

Pokud k přihlášení do systému Windows nepoužíváte online účet Microsoft, budete muset resetovat heslo pro místní účet. Již při založení místního uživatelského účtu jste byli vyzváni k zadání odpovědí na tři bezpečnostní otázky. Jejich zodpovězení vám pomůže heslo snadno obnovit. Jestliže toto nemáte nastaveno, ale máte disk pro obnovu hesla, použijte ho. Jestliže nemáte ani ten, potom je tu ještě jedna možnost.

Možná se v PC nachází více uživatelských účtů. Pokud je v něm i administrátorský (což by měl být vždy), stačí se k němu přihlásit a heslo prostřednictvím něj resetovat. Tedy za předpokladu, že to nebude ten, pro který chcete resetovat heslo. Jestliže je toto splněno, použijete klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz netplwiz. V novém okně vyberte uživatelský účet, u kterého chcete změnit heslo a dole klikněte na tlačítko Resetovat heslo. Otevře se nové okno a vy zadejte nové heslo, dvakrát. Klikněte dvakrát na OK a to je vše.



Pozor Reset hesla – netýká se online účtu Microsoftu – s sebou nese to, že dojde automaticky k odhlášení ze všech přihlášených služeb. V browseru tak třeba z Facebooku, e-mailu apod. a navíc pokud hesla spravujete, respektive ukládáte v něm, tak budou odstraněna. Jakmile se k browseru přihlásíte, dojde k jejich stažení na základě synchronizace, a tak o ně nepřijdete. Toto platí i pro způsob resetu níže.



3. Jak resetovat heslo s jedním účtem

Nejhorší variantou je, pokud se v počítači nachází pouze jeden účet – s největší pravděpodobností administrátorský – což je také proti všem bezpečnostním politikám. Zásadou je tak společně s ním vždy vytvořit rovnou uživatelský a ten administrátorský nepoužívat pro běžnou práci. Pokud je však v PC, do kterého se nemůžete přihlásit, jen jeden místní účet, nebo jste heslo zapomněli k jedinému administrátorskému, i to má řešení. Ukážeme dva různé způsoby.

Použijte program

První je prostřednictvím specializovaného programu. Těch je k dispozici více, nám se osvědčil Windows Password Rescuer. Předem musíme uvést, že není zdarma. Existuje sice v trial verzi, ale ta vám bude k ničemu. Po stažení a instalaci máte možnost vytvořit zaváděcí médium (USB flash disk či CD/DVD). Zvolíte-li třeba USB flash disk, vložte ho do PC a tlačítkem Begin burning ho vytvoříte.

Z tohoto média následně počítač nastartujte (nabootujte), budete muset nastavit v BIOSu (musíte mít tedy do něj přístup – nemůže být někým zaheslovaný, což je na druhou stranu další bezpečnostní ochrana PC). Po startu se objeví obrazovka a v ní vidíte, jaké systémy jsou v PC přítomné a také seznam dostupných uživatelských účtů. Vy zvolte ten, u kterého chcete resetovat heslo.

A zde už přichází omezení trial verze, která vám to nedovolí. Licence stojí 18 USD. To není horentní suma, pro někoho, kdo potřebujete vytrhnout trn z paty. Po zakoupení licence toto omezení zmizí a vy heslo resetujete, respektive ho odstraníte. Potom stačí PC restartovat, nechat ho nabootovat a zvolit inkriminovaný uživatelský účet.

Pomůže příkazový řádek

Pokud jste zkušenější uživatel a nevadí vám udělat několik kroků v příkazovém řádku, či nechcete za program platit, je tu druhý způsob. K němu tentokrát budete potřebovat instalační médium Windows. Z něj PC opět nabootujete. V průvodci instalací zvolíte volbu Další -> Opravit tento počítač -> Odstranit potíže -> Příkazový řádek.

Do něj postupně zadejte:

C: (kde C: je systémový disk, pokud máte více disků, může to být jiný např. E: atd.)

cd Windows\System32

ren utilman.exe utilman.exe.bak

copy cmd.exe utilman.exe

Nyní PC restartujte a nechte nabootovat do systému. V přihlašovací obrazovce klikněte na volbu vpravo dole Usnadnění přístupu. Otevře se příkazová řádka a vy zadejte - net user “Jakub Dvořák“ tajne6$heslo – kde v uvozovkách použijte uživatelský účet, u kterého chcete resetovat heslo. Znaky tajne6$heslo jsou potom nastavené jako nové heslo – zvolte si vlastní. Jakmile tak učiníte, budete se moci k uživatelskému účtu přihlásit tímto novým heslem.

Závěrem

Jak je vidět, zapomenout heslo se nevyplácí. Stále existují možnosti, jak ho obnovit či resetovat. Na druhou stranu si uvědomte, že pokud tento proces lze udělat, tak v případě, že se někdo neoprávněný dostane k vašemu PC, nebo ho ukradne, má jisté možnosti, jak se do něj dostat.

Proto pokud zvolíte účet Microsoftu, uděláte maximum, aby se do vašeho počítače nikdo nemohl dostat. Nedokáže heslo bez vás a dvoufaktorového prokázání identity resetovat. To budete moci udělat pouze vy.