Prohlížeč Vivaldi umí dvouúrovňovou i svislou organizaci otevřených karet

Přestože si uživatelé v browserech přejí celou řadu vylepšení a nových funkcí, nejčastěji volají po lepší organizaci otevřených karet. Proto se integrují funkcionality, které právě neotevřené či delší dobu nepoužívané karty uspí a uvolní potřebné zdroje.

Pro zpřehlednění zase vývojáři některých browserů aplikují mechanismy, jako jsou kolekce či skupiny. Ty přispívají k lepší organizaci a seskupování do skupin, které lze například odlišit barvou, ale i názvem. Druhou možností je připínat je na hlavní panel, kde jsou stále po ruce. U pár karet to udělat lze, ale v případě velkého množství je to nemyslitelné – dojde k znepřehlednění i této části systému.

Vivaldi posouvá karty na další úroveň

Nedávno se objevila další možnost. Nejnovější verze zajímavého norského webového prohlížeče Vivaldi přišla s novinkou v podobě druhé lišty karet. V zásadě umožňuje kombinovat více karet do skupin a poté je zobrazit v sekundární řadě karet. Jde o způsob, jak udržet všechny karty v jediném okně a zároveň jim dát prostor být vidět. Druhý řádek záložek nejen zlepšuje manipulaci – je jednodušší změnit pořadí karet nebo přidat nové karty – ale další výhodou je, že díky této možnosti lze snadněji vidět názvy stránek a případná upozornění objevující se v záhlaví.



Panel lze přesouvat z horní do dolní řady. Druhou lištu záložek lze také uzamknout, aby byla stále na svém místě. Vivaldi ji zobrazí pouze v případě, že kliknete na zásobník karet, a skryje nebo zobrazí tehdy, pokud se přepnete mezi kartami. Nová funkce pro lepší seskupování karet je zcela volitelná. Ve výchozím stavu je deaktivovaná, proto pro změnu v browseru klikněte vlevo nahoře na ikonu Vivaldi a zvolte Nastavení -> Listy. Následně vpravo níže v části vlastnosti listů ji lze zcela zakázat, stejně tak jako zvolit klasickou, tedy kompaktní metodu, nebo právě dvouúrovňovou.



Tato funkcionalita doplňuje už tak bohatý seznam schopností prohlížeče Vivaldi související s lepším nakládáním karet. Pokud je prozkoumáte blíže, zjistíte, že integrované funkce z něj v tomto dělají mistra. Zmiňme některé z těch dalších velmi užitečných.



1. Postranní zobrazení názvů karet

Problém v případě zobrazení velkého počtu karet je to, že tím, jak přibývají karty, ubývá místo pro zobrazení informace v jejich záhlavích. Browser Vivaldi toto bravurně vyřešil tak, že názvy umožňuje umístit do postranního panelu vlevo, vpravo nebo dolů, a dokonce i formou stromové struktury (vhodné pro podstránky webů). Změnu lze udělat tak, že v nastavení na záložce Listy si hned nahoře vyberte, na kterém místě se mají zobrazovat. V postranním panelu se následně budou skládat záhlaví do svislé podoby.



Panel přitom lze částečně zvětšovat či zmenšovat podle potřeby prostřednictvím myši, a tak získat takové množství informací, jaké kdo chce. Nejlepší na tom je, že díky širokoúhlým displejům a speciálnímu algoritmu využívanému při změně velikosti nepřijdete o žádnou část webové stránky. Tuto funkcionalitu se připravuje používat také Edge.

2. Snadné přepnutí na předchozí kartu

Jestliže máte otevřeno mnoho karet, můžete si ušetřit spoustu času hledáním a přepínáním na dříve otevřenou kartu, a to prostřednictvím jednoho kliknutí myší na tu aktuálně používanou. Tak získáte mnoho času bez zbytečného hledání a frustrace, která karta mezi těmi ostatními je ta, co hledáte. Chcete-li povolit tuto možnost, přejděte do Nastavení -> Listy -> Vlastnosti listů a v části přepínání listů dole zatrhněte Návrat na předchozí list poklepáním.



3. Kartu najděte vyhledáváním

Jestliže předchozí tip umožňuje identifikovat a vrátit se bez hledání k naposledy použité kartě, tak tímto způsobem eliminujete to, abyste museli hledat ty prohlížené ještě před nimi. Dejme tomu, že jste přepnuli 5x mezi kartami a nyní byste mezi dvaceti otevřenými kartami chtěli najít jednu konkrétní. Jestliže ji nedokážete identifikovat letmým pohledem, stiskněte klávesu F2. Otevře se okno, ve kterém máte možnost zadat text, který obsahuje karta, a tak ji mezi ostatními vyfiltrovat.



Navíc se prohledává také navštívená historie internetových stránek, takže můžete otevřít i již v minulosti zavřenou webovou stránku. Mimochodem, na podobné funkci pracují také vývojáři Chrome – dostupná je už vybranému okruhu.

4. Dvě karty vedle sebe

Hodně užitečné může být také to, když si vedle sebe složíte dvě karty. Tímto způsobem lze porovnat dva weby nebo texty na nich, ale také třeba zobrazit více zdrojů. Vivaldi tuto možnost nazývá dlaždicováním. Funguje tak, že myší si označte jednu kartu, stiskněte a podržte klávesu Ctrl, označte druhou kartu, nyní na jednu z nich klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Dlaždicovat 2 listy. Takto lze vedle sebe a následně pod sebe skládat více karet (klidně 10 a více).

Závěrem

Karty jsou nezbytnou součástí při procházení webovými stránkami. Mnoho z nás se potýká s jejich velkým množstvím a organizací. Naštěstí browsery reagují na nové návyky uživatelů a přicházejí s vlastnostmi, které jim výrazně ulehčí jejich počínání. Vivaldi je toho zářným příkladem. Nabízí to, o čem by se nám v případě nejsilnějších hráčů na trhu mohlo jen zdát. Čtyři popsané vlastnosti jsou toho důkazem, přičemž nechybí další. A jaké funkce a fígly používáte ve správě karety vy?