Naštval vás LastPass změnou pravidel? Tady jsou alternativy

Používáte-li různá hesla pro přístup do různých služeb – což je z bezpečnostního hlediska doporučováno –, potom nám dáte za pravdu, že všechny si pamatovat není možné. Místo toho, abyste si je psali na papírky či do bloku, uložte je do správce hesel. Existuje spousta nástrojů, které to splní, zabezpečí je, a navíc řada z nich je také automaticky vyplní za vás.