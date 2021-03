Online služby umí převést i upravit PDF soubory. Nově i Adobe

Představte si, že jste do e-mailu dostali přílohu, například obrázek, fotku, dokument, tabulku nebo PDF dokument. A představte si, že u tohoto souboru potřebujete upravit či změnit jeho velikost, převést do jiného formátu nebo v něm něco upravit, ale nemáte k dispozici vhodnou aplikaci. Je to soubor, který nemáte v úmyslu zveřejnit – možná jde o obrázek vašich dětí nebo kopii vašeho posledního daňového přiznání v PDF, hypoteční smlouvu či vaše prodejní cíle pro příští čtvrtletí – ale přesto ho musíte urgentně zpracovat, a to třeba i ve smartphonu, protože nejste u PC.

Co teď? Většina uživatelů asi sáhne po nějaké internetové službě sloužící k převodu nebo úpravám souborů. Webové stránky nabízející online změny dokumentů, úpravy obrázků, překódování videa, vytváření animovaných GIFů, generování čárových kódů atd. jsou sice fajn a stále na dosah ruky, pokud jste online, ale představují také riziko.

Cloud jako (ne)bezpečí

Cynická definice používání cloud computingu pojednává o tom, že jeho používáním provádíte svou práci na počítači někoho jiného, a to se všemi riziky, která s sebou přináší. Nahrávání soukromých dat pro jejich vzdálenou manipulaci znamená, že vytváříte jejich kopie. Jestliže k tomu dáte souhlas – bez něj využít služba nepůjde – může je zneužít nejen služba, ale například také útočník, který je může odchytit, když jsou nezabezpečeně nahrávána na danou službu.

Pokud už se chystáte svěřit svá osobní data cloudové službě – od vytvoření přihlašovacího profilu až po nahrání jednoho z vašich vlastních souborů – nebo nějaké online službě pro jejich převod, nedělejte to, pokud nemáte dobrý důvod jí věřit. Vyhýbání se online převaděčům dokumentů ve prospěch offlinu, tedy aplikací, přitom nemusí být výhrou. Protože i software může být infikován a může odesílat data na servery třetích stran. Proto byste při výběru online služby nebo aplikace měli dodržovat tyto tři zásady: Přenos by měl být zabezpečený/šifrovaný, stejně tak jako samotné úložiště na serveru, a vy byste službě, kterou využíváte, měli důvěřovat (že je nezneužije a dostatečně chrání před případným útokem).

1. Vyhýbejte se aplikacím nebo online službám se špatnou nebo neexistující reputací. Nevěřte cloudové službě nebo aplikaci, o které se zatím moc neví.

2. Nespoléhejte vždy jen na recenze, které jsou uvedené na webu aplikace nebo služby. Dokonce ani všem recenzím zveřejněným na různých storech (typu Google Play, Microsoft Store). Nikdy totiž nejde zabránit tomu, aby byly podvržené nebo zmanipulované ve prospěch služby/aplikace – jejich tvůrci za zveřejnění recenzí mohou uživatelům zaplatit. Dejte raději na doporučení někoho, kdo službu používá nebo se alespoň rozhlédněte po různých diskuzních fórech, kde uživatelé řeší problémy.

3. Nepoužívejte vyhledávače jako indikátor kvality. Ani to, že se služba objeví na první stránce výsledků Google, není zárukou.

I při sebevětší opatrnosti však je však třeba vždy tak trochu počítat s tím, že ani u velké firmy nejsou vaše data 100% v bezpečí, ukazuje to řada úniků dat u společností se slovutnými jmény.

Adobe vylepšuje vlastní službu

V minulosti se takovým problémům nevyhnula ani společnost Adobe. Naposledy v roce 2019 unikly informace o několika milionech účtů a e-mailové adresy jejich majitelů.

Ale vraťme se k samotné práci s PDF od této firmy. Je to skoro až neuvěřitelné, ale konečně i firma Adobe, tvůrce formátu PDF, svým uživatelům umožňuje částečnou úpravu dokumentů ve formátu PDF. Ještě donedávna si totiž většina zájemců musela v rámci prohlížeče Adobe Reader vystačit především s prohlížením PDF souborů. Mohli si k nim přidat komentáře, vytisknout je, ale příliš mnoho dalších akcí k dipozici nebylo. To s novými bezplatnými online nástroji padlo.

Po vzoru konkurence tak Adobe umožňuje s dokumenty provádět mnohem více, a to webovou službou, která by měla poskytnout dostatečné zabezpečení proti zneužití.

Novinka v podobě webového Acrobatu zvládne velké množství úkolů s PDF v browseru. Akce, jako je převod souboru do PDF, jejich komprimace nebo elektronické podepisování, by měly být snadno proveditelné a každý by měl možnost provádět je zdarma. I proto Adobe představil řešení, u kterého není vyžadován žádný software. Máte soubor v JPG a potřebujete ho převést do PDF? Nebo máte rozsáhlý PDF soubor, který potřebujete zjednodušit či zmenšit pro snadné odeslání nebo sdílení? Vše, co musíte udělat, je přetáhnout dokument a sledovat, jak se transformuje do profesionálně vypadajícího PDF.

Odveďte skvělou práci odkudkoliv

Webových nástrojů má Adobe aktuálně připraveno skoro 30. Poprvé se objevily v loňském roce, kdy jich zveřejnila 20. Nabízejí rychlou práci s řadou běžných úkolů s PDF. Používat je lze zdarma, jen se musíte přihlásit či vytvořit účet Google, Adobe, Facebook nebo Apple.

Následně už lze PDF dokumenty heslovat, sloučit více souborů do jednoho PDF nebo naopak rozdělit do více souborů, měnit pořadí stránek, komprimovat, upravovat, otáčet či mazat prvky. Tím získáte také možnost odeslat smlouvu, doklad nebo něco jiného k tomu, aby ho někdo podepsal a získal možnost sledovat počínání adresáta v reálném čase.

Pokročilejší funkce jako úprava textů, obrázků, tvorba formulářů, odheslování, porovnávání dokumentů, využívání možnosti rozpoznávání textu (OCR) apod. lze provádět až v profesionální variantě, která je zpoplatněna (18 USD měsíčně). Každopádně si však můžete být jisti, že formátování dokumentu, obrázky a zarovnání zůstanou zachovány, takže vaše PDF budou vypadat podle očekávání stejně – jak v systému Mac OS X, tak Windows. Úprava PDF dokumentů se stala jednodušší a bezpečnější.