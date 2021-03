Startupový videochat s českou stopou vám dá hlavy do bublin

Navzdory tomu, že dostupné aplikace pro online setkávání jsou nyní spolehlivější a uživatelsky přívětivější, než tomu bylo dříve, stále trpí různými neduhy. Před necelým rokem do tohoto světa vstoupila čerstvá novinka s cílem poskytnout něco jiného než jen běžné videokonference.



Aplikace, co používá plovoucí okna

Uživatelé se často perou s nastavením zvuku a videa. Přemýšlejí, jak před kamerami zamaskovat domácí nepořádek a vadí jim nemožnost používat videohovor v přesouvatelném plovoucím okně, u nějž snadno změní velikost, aby zabíralo jen tolik místa, kolik je potřeba. Po spojení s druhou stranou v běžných programech kamera zbytečně zabírá kromě obličeje i velký kus prostoru kolem (pokud nemáte hlavu přímo u kamery či si prostor permanentně nehlídáte), případně je pozadí nahrazeno virtuálním (v jeden okamžik můžete sedět na pláži a za chvilku třeba v pralese).

Při hovorech dochází k nežádoucím situacím, kdy jsou vidět zvířata, malé děti, vlastně cokoliv jiného, než co by mělo – tedy obličej. A to je pro schůzky velmi rušivý element. Často se také stává, že není úplně snadné se přepnout do jiného okna, aniž by nebyl ztracen vizuální kontakt s osobou. To představuje komplikace v případech, kdy je zapotřebí třeba něco dohledat či si dělat poznámky do textového editoru apod. Během chvilky tak můžete přijít o to, co se ve videu mezitím odehrálo. Jedno řešení nabízí startup Around, který má méně invazivní rozhraní a nabízí nový způsob, jak mít okno s hovořícím vždy na očích.

Rychlé a produktivní videohovory

Videokonferenční program Around se poprvé objevil v loňském březnu, kdy došlo k jeho oficiálnímu odhalení. Už tehdy se na něm pracovalo dva roky. Startup založili dva Slováci a jeden Čech. Funguje obdobně jako klasické videochatovací platformy, ale s tím rozdílem, že při hovoru automaticky detekuje tváře, které vloží do jakýchsi bublin a jako celek je učiní plovoucí. Takže si „kruhy“ s členy hovorů můžete umístit na pracovní plochu, na aplikace apod.

Around zaujal řadu investorů, mimo jiné také český investiční fond Credo Ventures, a získal už přes patnáct milionů dolarů pro další vývoj. Jeho cílem je nahradit dosavadní způsob komunikace prostřednictvím videochatů. Lidé chtějí vidět lidi, a ne co mají kolem sebe, a přitom už během hovoru rovnou pracovat na tom, co se řeší – nejen diskutovat.

Například programátor může rovnou upravovat programový kód podle toho, co mu říká manažer, asistentka sestavovat agendu, anebo kreativec vizualizovat myšlenky. A to vše, aniž by se museli stále dokola přepínat mezi okny. Takto lze být ve spojení třeba i celou pracovní dobu a nikomu nebudou bubliny překážet. A přitom každý bude mít kolegu online na dosah ruky.



Programu pomáhá strojové učení

Společnost Around pro detekci obličejů používá strojové učení, díky kterému se její program naučil sledovat pohyb a podle toho „vyřezávat“ pozadí a obličej tak udržovat v zorném poli. Pokud daný obličej promluví, dojde k jeho zdůraznění – projev obličeje je výraznější. Aplikace také automaticky tlumí zvuky na pozadí, aby se zabránilo nežádoucímu vyrušování.

Around je k dispozici pro Windows a Mac OS X formou aplikace a jako webová aplikace pro Chrome či Edge (zde však bez plovoucího režimu). Jako betaverze je zatím k dispozici zcela zdarma. K využívání se musíte přihlásit svým Google, Apple nebo Slack účtem.

Prozatím neexistuje žádná podpora mobilních zařízení, ale tým společnosti Around doufá, že to v budoucnu změní pomocí mobilních aplikací, a dokonce během hovoru umožní plynulý přechod mezi počítačem a smartphonem nebo tabletem – to dnes umí například Microsoft Teams. Najednou lze prozatím spojit třicet uživatelů, takže Around není připraven na plnohodnotné využití velkými týmy. Ty menší však mohou těžit z výhod integrace do Slacku.

Nastavte si radioaktivitu

Aplikace se používá obdobně jako Zoom, Skype, Webex atd. Nejprve vytvoříte místnost. Pojmenujete ji a vygenerujete na ni odkaz, který slouží ostatním k připojení. Vstup do místnosti lze zabezpečit heslem a vítané je, že ji lze nastavit tak, aby v ní nebylo možné používat videokameru, ale jen zvuk. Prostřednictvím získaného odkazu lze následně pozvat další účastníky. Nebo je vybrat ze seznamu – v něm se objeví již dříve připojení.



Po zahájení hovoru dojde k zobrazení plovoucího kruhového okna s účastníkem nebo účastníky, pokud jich je více. Nevýhodou je, že jsou k sobě spojeny a nejde je od sebe oddělit, takže přesouvat je nutné vždy jen všechny účastníky najednou a není možné nechat zobrazeného pouze jednoho účastníka. Umělá inteligence se stará o automatický zoom hlavy. Funguje to dobře, přičemž kolem se částečně zobrazuje okolí. Vymazat komplet pozadí tak není možné, ale lze aplikovat několik filtrů – radioaktivní, kaleidoskop, neonový atd. –, které dají obrazu různobarevný nádech.



Při hovoru lze posílat textové zprávy, smajlíky, prostřednictvím ikony se přihlásit o slovo, zatleskat, pozdravit či přepnout do klasického okna. V něm se nachází editor pro poznámky a samozřejmě nechybí možnost posílat soubory a sdílet obrazovku počítače. Po zkopírování odkazu na meeting ho lze nasdílet s kýmkoliv dalším a ten se připojí – může tak učinit například pouze prostřednictvím Chromu, což je vítané pro hosty, kteří nechtějí nebo nemohou aplikaci instalovat. Přenos hovoru je zabezpečen prostřednictvím šifrování AES-128 bit.



Svěží vítr v online schůzkách

Ačkoli se různá videokonferenční řešení v mnohém liší, většinou od sebe opisují a nové funkce kopírují. Díky využití umělé inteligence a přehodnocení toho, jak by měl videochat vypadat, se společnost Around dobře zapsala mezi stávající obry a na tomto poli chce vyvolat revoluci.

Snaží se o přehodnotit způsob, jakým videokomunikační programy používáme. Místo toho, abychom trávili hodiny mluvením, tak bychom je měli trávit rovnou prací a díky připojeným kolegům řešit potřebné v reálném čase.

Tato nová komunikační vrstva nabízí jiný přístup. Především hybridní podobu spolupráce v postpandemickém světě.