Softwarová síň hanby. Programy, na které bychom nejraději zapomněli

1. Internet Explorer – 26 let starý browser, který se stále nachází v PC

Aktuálně nejpoužívanějším – a to již devět let – internetovým prohlížečem je Chrome. Vystřídal do té doby naprosto dominantní Microsoft Internet Explorer (jeho první verze se objevila v roce 1995). Byl IE nejrychlejší? Ne. Byl nejpohodlnější? Ani to ne. Byl nejbezpečnější? Právě naopak. Za celou řadu jeho neduhů mohlo to, že se u něj kašlalo na standardy. Ale proč byl IE tak dlouho používaný, když už řadu let existoval skvělý Firefox?

Jednoduše proto, že byl součástí Windows, a i když regulační úřady zakročily a donutily Microsoft, aby si uživatelé při prvním spuštění sami vybrali z dostupných browserů, tak stejně volili právě Internet Explorer. Uživatelé se zkrátka drží zvyků. Internet Explorery nižší než jedenácté verze dnes již nejsou podporovány a prakticky s nimi nelze navštěvovat webové stránky. Poslední, tedy jedenáctou verzi, konec podpory čeká 17. srpna tohoto roku. Proto už dnes weby uživatelům doporučují využívat jiné prohlížeče. IE však již navždy zůstane v našich vzpomínkách.

2. QuickTime – zbytečný přehrávač společnosti Apple

Aplikace QuickTime se stala velmi populární v dobách, kdy se na internetu začal ve velké míře šířit multimediální obsah, především prostřednictvím kodeků od Applu. Navíc ve Windows byl jedním z mála (ne-li nakonec jediným) přehrávačem, který tyto kodeky dokázal dekódovat a zobrazit video nebo pustit zvuk. Zpravidla si poradil s přehráváním souborů ve formátu Apple, ale pak selhával při přehrávání standardních videí a zvuků.

Verze určená pro Windows byla, co se uživatelského rozhraní týká, jednoduchá, ale zároveň se složitě ovládala a nebyla líbivá. Tyto neduhy mimo jé vedly k tomu, že od roku 2016 existuje pouze pro platformu macOS.

3. iTunes – těžkopádný a nedomyšlený

A Apple podruhé. Z historie velmi dobře víme, že na poli počítačů existují dvě dominantní firmy, které se moc nemusí. Jak Apple, tak Microsoft byly obrovskými rivaly. V současné době jsou sice soupeři stále, ale už ne takoví. Stejně jako QuickTime byl i iTunes pro Windows dalším a zároveň druhým nejhorším Apple programem, který jste si mohli kdy nainstalovat. Pokud jste však měli iPhone nebo iPad, neměli jste na výběr.

Tento program byl velmi těžkopádný, aktivoval velké množství procesů a služeb, které musely být v počítači spuštěny po celou dobu, a často také havaroval. Naštěstí příchod verze postavené na Universal Windows Platform (UWP), tedy kdy byl dostupný ve Windows Store, se situace poněkud zlepšila. iTunes však i nadále patří mezi nejnenáviděnější software, a pokud se mu dokážete vyhnout, je lepší to udělat.

4. Norton Antivirus – nejhorší bloatware s PC

Jestliže jsme nedávno psali o bloatware, tak je to právě program Norton Antivirus, který se v minulosti řadil k jejich špičce a vlastně k zakládajícím členům. Tento antivirový program byl noční můrou řady uživatelů. Byl jedním z těch, které se automaticky nacházely ve Windows již při prvním spuštění – byl instalovaný ve výchozím nastavení od výrobců. K dispozici byl po několik málo dní, v rámci zkušební doby (trial verze), poté jste si ho museli koupit.

Při pokusu ho odinstalovat uživatelé v celé řadě případů naráželi na problémy – programu se zkrátka z PC nechtělo. V některých případech dokonce systém přestal fungovat a bylo nutné ho uvést do továrního nastavení. V neposlední době byl známý svými vysokými systémovými nároky na hardware, což znamenalo zpomalování celého počítače. Abychom k němu nebyli však jen kritičtí, tak s příchodem nové verze v podobě Nortonu 360 přestal být tento software tak agresivní a začal si získávat celou řadu uživatelů. Ještě dodejme, že konkurence v podobě McAfee na tom byla velmi podobně.

5. Toolbary – nevyžádaný pomocník

Pamatujete na éru toolbarů? Snad každá společnost, která něco znamenala před několika lety, měla vlastní toolbar, nebo chcete-li nástrojovou lištu. Ve své podstatě jde o softwarový nástroj (ovládací prvek) obsahující ikony, tlačítka, nabídky, vstupní pole atd. Panely nástrojů jsou častým ovládacím prvkem v kancelářském softwaru, grafických editorech nebo internetových prohlížečích. Obvykle je možné jednotlivé tematické panely skrývat nebo přesouvat na různá místa v rámci programu.

Hodně práce ale také (ne)odvedly v internetových prohlížečích. Často byly dodávány formou rozšíření, mezi jejich funkce patřilo vyhledávání, přístup do e-mailové schránky, vytváření záložek, odkazy na spřátelené služby nebo vytváření poznámek. Každý panel obsahuje jiné funkce, vždy jde o to, od jakého je výrobce. Zatímco ty od společností jako Google, Yahoo!, Seznam.cz či Microsoft se zaměřují především na vyhledávání, rozšíření od antivirových společností jako např. AVG toolbar či McAfee se soustředí na hodnocení a kontrolu stránek. Na druhou stranu toolbary ve webových prohlížečích se často řadí mezi tzv. potenciálně nechtěné aplikace. Instalují se jako součást jiných programů, mění používaný vyhledávač v browseru, nejčastěji na Ask.com, Babylon, InBox a podobně. V současnosti se již moc nevyskytují, na druhou stranu některé z nich byly povedené a pomáhaly.

6. Microsoft Security Essentials – více vir než antivir

Dnes se Windows Defender řadí mezi jedny z nejlepších zdarma dostupných antivirových programů, který můžete mít ve Windows. Pravidelně se umisťuje i na špici srovnávacích testů. Není to však první bezpečnostní software nabízený společností Microsoft. Prvním byl Microsoft Security Essentials (objevil se na konci roku 2009), který začal podnikat první kroky v ochraně v éře systému Windows XP.

Šlo však o jedno z nejhorších řešení, co jsme si mohli nainstalovat a používat v PC. Až do příchodu Windows 7 to byl nejhorší antivirový program, co se výkonu, zabezpečení a spolehlivosti týče. Instalační balík obsahoval antivir a spyware. Naštěstí věci se mění. Poslední verze byla vydána 29. listopadu 2016, a to pro Windows Vista a Windows 7. Microsoft Security Essentials nefunguje na Windows 8 a novějších, protože tyto systémy mají svůj vlastní subsystém zabezpečení – již zmiňovaný Windows Defender.

7. Flash Player – odsouzen zemřít

Adobe Flash Player se stal jedním z nejdůležitějších plug-inů v historii internetu. Jestliže weby vypadají, jak dnes vypadají, vděčíme za to právě tomuto programu. Byl to on, který umožnil do webových stránek formou rámců vložit dynamický obsah, animace, zvuky nebo videa, a to i přesto, že to programovací jazyk HTML sám o sobě neumožňoval. Standardy se však mění, a když něco začíná být děravé, a navíc zastaralé, je čas na změnu.

A to se stalo letos v lednu. Doplněk přestaly podporovat webové stránky, vývojáři a další firmy z oboru a dnes je prakticky mrtvý. Spolu s tím jsme získali zpět bezpečnost a výkon počítače.

8. Lotus Notes – vize, co předběhla dobu

Mezi běžnými uživateli ne tak známý program, ale ti firemní ho znali a stále znají. Zatímco někteří IT správci tento systém měli rádi, uživatelé ho nenáviděli. Hlavní vizí vznikajícího produktu Lotus Notes byla možnost vést online diskuse, přijímat a odesílat e-maily, spravovat telefonní seznam a vytvářet databáze pro ukládání dokumentů. Jinými slovy, Lotus Notes byl předchůdce systémů, kterým se dnes říká groupware a najdeme je například v podobě Microsoft Teams nebo Slacku.

Prostředí pro spolupráci lidí a sdílení dokumentů pracovních týmů, a to včetně vyspělého systému pro poštovní a kalendářové služby, se objevilo už v roce 1989. Šlo o první verzi Lotus Notesu a aplikace předběhla svou dobu. Myšlenku se totiž nepodařilo dostatečně prosadit – nikdo v té době ji moc nechápal. Po mnoha letech tak trochu přešlapování IBM v roce 2018 po více než dvaceti letech od akvizice rozhodla o prodeji své divize Lotus/Domino. Tu koupil indický podnik HCL Technologies a systém dále vyvíjí.

A na jaké programy byste nejraději zapomněli vy? Podělte se o své zkušenosti v diskusi.