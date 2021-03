Vyvarujte se odpadu při instalaci programů

Vývojáři se zpravidla snaží, aby se právě jejich software dostal mezi ty oblíbené. K tomu však mnohdy nestačí ani to, že je k dispozici zdarma. Tak přišel nápad, že jej přibalí k instalaci jiného programu, který je u uživatelů oblíbenější. V minulosti k tomu často docházelo například u prohlížečů, do kterých se integroval antivirový program. Za toto vývojáři přibaleného programu platí a čekají, že se jim to vrátí používáním právě jejich aplikace.