Po této očistě Windows si budete myslet, že máte nový PC

Jak notebooky, tak stolní počítače nemusí pravidelně do servisu. To je oproti automobilům velká výhoda. Neznamená to však, že by fungovaly plně automaticky. Nějakou údržbu přece jen vyžadují. Nemáme nyní na mysli změnu konfigurace, ladění, ale občas je potřeba je zbavit zbytečností a zamést si před vlastním prahem přeuspořádáním uživatelských návyků.

Nejprve se zaměřte na HW očistu

Prach je nepřítel nejen domácností, ale také elektroniky. Existují i případy, kdy kvůli němu měly spotřebiče problémy s funkčností. Jde sice o extrémní případ zničení elektronického zařízení, i tak jsou právě počítače prachu velmi vystavovány a je s tím zapotřebí počítat. Mohlo by se zdát, že prach představuje větší problém ve stolních počítačích než noteboocích. Pravdou je, že ukládat se může v obou. V počítačových skříních je pro něj mnoho místa, ale hromadí se i jinde, především v chladičích a ve ventilátorech čipů a zdroje, čímž se snižuje účinnost chlazení. Důsledkem je, že ventilátor potom pro dostatečné chlazení musí pracovat s vyššími otáčkami, a tak spotřebovává víc energie a počítač se zbytečně víc zahřívá.

Vhodné je také opatrně vysavačem vysát všechny jeho součásti, a ještě lepší je vyfoukat ho stlačeným vzduchem. Tento způsob poskytuje skvělý a bezpečný způsob, jak se zbavit prachu z vnitřku počítače, stejně jako z jiných komponent, například monitoru či klávesnice. Zatímco monitor lze otřít standardní utěrkou z mikrovlákna, v případě klávesnice je proces složitější. Začít byste měli jejím otočením vzhůru nohama a vyklepáním. Potom klávesnici vysajte nebo vyfoukejte případný další nepořádek, a pokud ani to nepomůže, tak vyjměte jednu klávesu po druhé a řádně je očistěte.



Zajímavost Věděli jste, že podle některých studií jsou klávesnice špinavější než záchodové prkénko? V klávesnici najdete ulomené části vlasů, šupinky kůže, drobky z bagety, cukr... Perfektní hostina pro všemožné tvory.

Zbavte se nepoužívaných programů

Další, na co byste se měli zaměřit při úklidu PC, je software. Začněte tím, že odinstalujete aplikace, které již nepoužíváte. Jejich seznam najdete jak v nabídce Start (odkud je lze kliknutím pravého tlačítka odinstalovat), tak přímo v odinstalačním menu. Klikněte na Start -> Nastavení -> Aplikace -> Aplikace a funkce. Dojde k zobrazení v PC přítomných aplikací. K dispozici jsou filtry i vyhledávač. Oboje pomáhá najít třeba konkrétní aplikaci.

Jakmile si seznam projdete, možná zjistíte, že se v něm nacházejí aplikace, které jste v životě nevyužili nebo už dlouho nepoužili. V tom případě je nejvhodnější je odstranit. Zbytečně tak nebudou zabírat místo na disku (například hry ukusují hodně místa) nebo se automaticky spouštět s PC, a tak mu odebírat systémové prostředky – RAM a výkon procesoru.

Ale pozor, při procházení seznamu nezapomeňte na to, že některé programy vyžadují určité součásti. Existuje například velká šance, že v seznamu bude figurovat řada položek Microsoft Visual C ++ Redistributable. Ty byste měli zachovat. Pokud nevíte, k čemu slouží který program, vyhledejte ho na webu. Možná zjistíte, že je nezbytným a užitečným nástrojem například pro hardware počítače. Odinstalace programů není však nic složitého a provádí se tak, že na aplikaci kliknete a zvolíte Odinstalovat.

Tip Automaticky startující se aplikace společně s Windows znamenají pro PC nejen zbytečnou zátěž, ale také zbytečnou prodlevu, než můžete začít po přihlášení skutečně pracovat. Podívejte se, jak tomu udělat přítrž.

Odeberte rozšíření browseru, která nepotřebujete

Rozšíření internetových prohlížečů jsou obdobou aplikací. Akorát s tím rozdílem, že fungují v browseru a že je nelze hledat v nastavení jako klasické aplikace. Je snadné nainstalovat rozšíření a potom na něj zapomenout. Ono však stále může být aktivní, a přitom zbytečně spotřebovávat prostředky počítače a zpomalit procházení webů, nehledě na to, že řada z nich má přístup ke všemu, co v prohlížeči děláte. To z nich dělá bezpečnostní riziko, zvláště pokud jsou vytvořeny společnostmi nebo jednotlivci, kterým nedůvěřujete – je jedna věc používat například prověřeného správce hesel a druhá neznámý a pochybný doplněk.

Projděte si nainstalovaná rozšíření webového prohlížeče a stejně jako v případě aplikací odstraňte ty nepoužívané. V internetových prohlížečích tuto možnost většinou najdete v menu Nastavení. Například v Chrome konkrétně vpravo nahoře klikněte na tři tečky -> Nastavení a v nové kartě vlevo dole na Rozšíření. Zde můžete získat nejen základní přehled o rozšíření, ale také další podrobnosti, odebrat ho z browseru, nebo jen deaktivovat.

Ukliďte si v prohlížeči, a to včetně záložek

Velkou část času na počítači trávíme především v browseru. Je tedy dobré, aby se nám v něm dobře pracovalo. Kromě možností upravit si některé jeho funkce podle svého je vhodné se zaměřit také na záložky. Těch existuje víc – ostatní, mobilní, na panelu. Zvažte jejich uspořádání takovým způsobem, aby se vám s nimi opět nejen lépe pracovalo, ale abyste je našli – vhodné je například využít kategorizaci.

Jednodušší je to udělat ze správce záložek v prohlížeči než na nástrojové liště záložek. V Chrome tohoto pomocníka spustíte kliknutím na tři tečky vpravo nahoře a dále výběrem Záložky -> Správce záložek. Zvažte také jejich zálohování – klikněte ve Správci vpravo nahoře na tři tečky a vyberte Exportovat záložky.

Uspořádejte si pracovní plochu

Udržet pracovní plochu systému Windows 10 čistou a nepřecpanou ikonami a zástupci je velká výzva pro řadu uživatelů. Dříve či později se dostanete do bodu, kdy už na ní nezbude místo pro další položky. Úklid PC přitom není pouze o tom, aby byl čistý a běžel rychleji, ale také o tom, abyste v něm našli, co potřebujete, a přitom nehledali dlouho.

Správně uspořádaná struktura pracovní plochy vám usnadní hledání souborů, složek či zástupců, které opakovaně potřebujete. Čas od času tak projděte položky, které zde máte, a proveďte jejich archivaci či zvažte přesun někam jinam, případně opět kategorizaci. Kromě toho zvažte uspořádání osobních souborů a složek v Průzkumníku Windows (či jiném správci souborů). Je velká šance, že zejména složka Stažené soubory si zaslouží promazání. Bez ohledu na to, které složky často používáte, zvažte jejich připnutí na postranní panel Rychlý přístup pro snazší přístup k nim.

Vyčistěte Hlavní panel a nabídku Start

Když už jsme u přeuspořádání, zvažte to samé v případě reorganizace ikon na hlavním panelu. Pokud je totiž i on plný ikon aplikací, které nepotřebujete nebo k nim nepotřebujete mít rychlý přístup, protože je používáte jen občas, odepněte je kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Odepnout z hlavního panelu. Případně je uspořádejte přetažením myši kamkoliv chcete.

Podívejte se také na přizpůsobení nabídky Start. Ve výchozím nastavení je plná dlaždic a dozajista všechny z nich nepoužíváte. Pokud jste ji nikdy nepřizpůsobili, nyní je vhodný čas zajistit, aby v této oblasti byly připnuty pouze programy, které skutečně využijete.

Spusťte Vyčištění disku a uvolněte místo

Pokud chcete zbavit Windows některých dočasných souborů a uvolnit místo na disku, zkuste použít nástroj Vyčištění disku. Ten je nedílnou součástí operačního systému a je k němu víc než šetrný – tedy neměl by mu způsobit žádné problémy, tak jak to případně mohou některými kroky udělat podobné čističe třetích stran. Klikněte na Start a zadejte „vyčištění disku“. Vyberte systémovou jednotku (C:) a klikněte na OK. Po analýze se zobrazí doporučení k čištění, která by mohla funkce realizovat. Vy si můžete podle potřeb oblasti vybrat sami.

V závislosti na tom, kolik času uplyne od posledního spuštění tohoto nástroje, můžete uvolnit až gigabajty místa (zbavit se nepotřebných souborů) – například dat souvisejících se starými aktualizacemi systému Windows. Chcete-li uvolnit další místo, tak zkontrolujte, co vše se nachází v Koši Windows a případně odstraňte, co už opravdu nebudete potřebovat – nebudete chtít obnovit.