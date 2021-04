Vyzkoušejte všechny triky, které nabízí Centrum akcí ve Windows 10

Notifikace se objevují formou vyskakovací bubliny vpravo dole a následně se přesouvají do Centra akcí (postranního panelu). Změny v chování lze provést snadno. Základní ovládání se děje přímo v Centru akcí a pro to Microsoft navrhl celou sekci v Nastavení. Nejprve je dobré pochopit možnosti související s oznámeními.

1. Správa oznámení Centra akcí v postranním panelu

Oznámení se ve Windows 10 objevují v pravém dolním rohu. V této části se také nachází ikona zprávy. Pokud je prázdná, žádná nová oznámení jste neobdrželi. V opačném případě bude plná. Kliknete-li na ni, nebo použijete klávesovou zkratku Windows + A, otevře se postranní panel. Centrum akcí shromažďuje všechny výstrahy, které se zobrazily v systému a umožňuje je zobrazovat později, číst a také mazat.

Ještě než se přesuneme k tomu, co dále nabízí, podívejme se na způsob, kterým lze provést rychle určité kroky. Kliknete-li pravým tlačítkem myši na ikonu zprávy, zobrazí se dialogové okno. Z tohoto místa můžete bez hlubšího nastavování vyladit oznámení přímo z panelu Centra akcí. Volba Otevřít Centrum akcí otevře postranní panel – stejná funkcionalita, jako kdybyste na ikonu klikli levým tlačítkem myši.

Asistent pro koncentraci

Zajímavá volba se skrývá pod Pomocník pro lepší soustředění. Díky této funkci je možné vyžádat si jen důležitá oznámení, nebo upozornění na nastavené budíky. Zvolte jednu z těchto možností a nic dalšího dostávat nebudete. Potom je tu funkce Nezobrazovat ikony aplikací. Tou je možné zakázat v notifikacích zobrazovat ikony programů, ze kterých oznámení pochází. A poslední volbou Nezobrazovat počet nových akcí dojde k zakázání informace o tom, kolik zpráv jste obdrželi.

Otevřete-li postranní panel, tak zde kromě ikon umístěných dole umožňujících rychlé akce, najdete obdržená oznámení a jejich krátké notifikace. Kliknutím na ně se do aplikací přepnete, nebo můžete notifikaci smazat, rozbalit ji, případně ozubeným tlačítkem nastavit, že z této aplikace nechcete dostávat žádná oznámení, nebo že chcete přejít do nastavení oznámení této aplikace. Pokud to uděláte, zobrazí se okno s upřesňujícími volbami (více se jim věnujeme níže v textu).

Tip Jestliže si nepřejete být žádnými oznámeními rušeni a chcete tak učinit rychle, klikněte v postranním panelu centra akcí na ikonu Pomocník pro lepší soustředění. Takto dostanete jen prioritní upozornění a pokud kliknete ještě jednou, tak pouze z nastavených budíků. Kliknutím pravého tlačítka myši lze přejít do nastavení, kde je možné přizpůsobit seznam aplikací nacházejících se v prioritních a dále nastavit automatická pravidla.



2. Nastavení oznámení a akce

Pokud v postranním panelu Centra akcí kliknete zcela nahoře na odkaz Spravovat oznámení, otevře se rozhraní této funkcionality v Nastavení. Prostřednictvím přepínače Zobrazovat oznámení aplikací a jiných odesílatelů máte možnost deaktivovat zobrazování všech oznámení aplikací, tedy kromě upozornění systému Windows, na jedno přepnutí.

Pod tímto posuvníkem se nachází Pomocník pro lepší soustředění, kterého jsme si již popsali, dále řada zaškrtávacích políček k vyladění dalšího chování. Zakažte například Zobrazovat oznámení na zamykací obrazovce, abyste zvýšili své soukromí. Vypnutím možnosti Povolit přehrávání zvuků u oznámení zakážete všechna zvuková upozornění najednou. Níže můžete deaktivovat některá upozornění systému Windows, která vám pomohou používat zařízení.

Možnosti oznámení konkrétních aplikací

Zbytek stránky s možnostmi oznámení spadá do části Zobrazovat oznámení od těchto odesílatelů. Zde můžete vybrat konkrétní aplikace a vyladit, jak jejich oznámení budou pracovat v systému Windows. Využijte otevírací nabídku Seřadit podle, abyste snadno našli aplikace, které v poslední době zasílaly oznámení.

Deaktivací posuvníku, oznámení pro danou aplikaci zcela vypnete. Kliknete-li na ni, zobrazí se detailnější oznámení a každou z nich tak lze přesněji konfigurovat na míru. Jako první, co můžete ovlivnit, je kde se upozornění bude zobrazovat - formou informačního oznámení, nebo v Centru akcí (případně oboje). Pokud chcete upozornění zobrazovat, ale nechcete, aby se zobrazoval jeho potenciálně citlivý obsah (například text zprávy), použijte možnost Skrýt obsah, když jsou oznámení na zamykací obrazovce. Také pro každou volbu zvlášť můžete deaktivovat zvukovou informaci – skvělá možnost, jak upozornit jen na prioritní notifikace.

Rozbalovací nabídka Počet oznámení viditelných v Centru akcí umožňuje vybrat, kolik jednotlivých oznámení se zobrazí pod položkou dané aplikace, aby se zabránilo přeplnění. A nakonec lze ovlivnit prioritu oznámení aplikace, respektive kde se zobrazí.