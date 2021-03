Skryté funkce a legrácky. Ulovte si velikonoční vejce třeba v prohlížeči

Easter egg, česky velikonoční vajíčka, nejsou symbolikou pouze pro období kolem Velikonoc. Svůj vlastní význam mají od sedmdesátých let minulého století také zcela jiný. Jde o skryté věci v programech, videohrách, videích, ale také jinde. Zde všude představují skryté a oficiálně nedokumentované funkce a vlastnosti. Na svědomí je mají vývojáři, kteří vymýšlí různé více či méně povedené vtípky. Někdy je cílí na své kolegy, kamarády, ale k dispozici jsou i široké veřejnosti.

Ukryty jsou ve zdrojovém kódu a většinou jde pouze o neškodné hříčky, grafické symboly, animace, titulky se jmény tvůrců apod., které mají být především zábavné. Obvykle se objeví pouze na základě řady zvláštních postupů či příkazů připomínajících oblíbenou hru, při které se hledají velikonoční vajíčka. A to je důvod, proč byly pojmenovány velikonočními „technickými“ vajíčky. V některých případech jsou pro své autory lstivým a zábavným způsobem, jak se ve své práci tajně zvěčnit.

Věděli jste, že Termínu easter eggs používanému tímto způsobem dal základy v roce 1979 Steve Wright, tehdejší ředitel vývoje softwaru společnosti Atari. Ten chtěl popsat skrytou zprávu ve videohře Atari Adventure s odkazem právě na lov velikonočních vajec. Tak nevědomky vznikl kulturní fenomén, který si později osvojili programátoři a další lidé. Životnost těchto hříček je různá, zatímco některé starší dnes již nemusí fungovat, objevují se i zcela nové. Zde jsou některé z nich.



1. Pocta Doomu

Microsoft má za sebou dlouhou a zábavnou historii skrývání velikonočních vajec formou tajných her a dalších zvláštností ve svých operačních systémech. Kdo může zapomenout na hru Hall of Tortured Souls v Microsoft Office nebo Pinball ve Wordu 97? Windows 10 sice v tomto ohledu není tak hravým systémem jako předchozí verze, ale stále v něm několik skrytých překvapení objevit lze.



Například je překvapivé, že port 666 je ve Windows 10 k dnešnímu dni ve výchozím nastavení stále přidělen klíčové démonické hře. Pokud si vyhledáte soubor services (C:\Windows\System32\drivers\etc) a otevřete ho v nějakém textovém editoru (poklikejte na něj a z dialogového menu vyberte Poznámkový blok), potom odskrolujete v prostředním sloupci k 666 a zde najdete odkaz na hru Doom.

2. Telnetí Star Wars Episode IV

Není žádným tajemstvím, že mnoho vývojářů softwaru jsou nejen geeky, ale také filmovými fandy, především žánrů sci-fi a fantasy, a navíc uctívající legendární kousky. Prostřednictvím funkce Telnet je skrytě v příkazovém řádku vzdán hold například Star Wars. Stiskněte klávesu Windows + R a zadejte příkaz C:\Windows\System32\OptionalFeatures.exe. Objeví se okno pro přidání nebo odebrání funkcí systému Windows. Vy najděte, zatrhněte volbu Klient služby Telnet a klikněte na OK. Dojde k její instalaci. Jakmile se tak stane, tak opět použijte Windows + R a zadejte příkaz telnet towel.blinkenlights.nl. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si telnetské vydání Star Wars Episode IV.



3. Hobiti ve Windows

Jestliže jsme zmínili, že vývojáři softwaru mají obvykle zálibu ve fantasy či sci-fi, tak zde je další důkaz. Tímto velikonočním vajíčkem snadno odhalíte ne příliš na první pohled viditelnou fotku Frodova domu z filmu Pán prstenů. Klikněte na Start -> Nastavení -> Usnadnění přístupu a na levé straně klikněte na záložku Skryté titulky. V této volbě se nachází idylický zelený kopec s hobitím obydlím.



4. Velikonoční vajíčko a srdce v 3D

Pokud do vyhledávacího řádku Google, nebo adresního řádku v browseru, kde používáte jako výchozí vyhledávač Google, zadáte příkaz 1.2+(sqrt(1-(sqrt(x^2+y^2))^2) + 1 - x^2-y^2) * (sin (10 * (x*3+y/5+7))+1/4) from -1.6 to 1.6, tak se objeví velikonoční dárek od Google. Nejde přitom vlastně ani o příkaz, ale o matematickou funkci, kterou lze zobrazit i graficky. Zkuste například zadat také: sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5



5. Když máte výpadek internetu

Herní easter egg se nachází přímo v prohlížeči Chrome. Může se hodit v případech, kdy jste bez připojení k internetu a nudíte se. Pokud vám to Chrome při pokusu i načtení stránky sdělí, zobrazí se ikona dinosaura. Jestliže stisknete mezerník nebo šipku nahoru, dojde ke spuštění dinosauří hry. Úkolem je přeskakovat kaktusy. Rychlost se s postupem času stupňuje. Tato hra je v prohlížeči od roku 2004, můžete si ji spustit také v mobilním zařízení, a dokonce i tehdy, pokud aktuálně nezažíváte výpadek připojení. Stačí do adresního řádku zadat chrome://dino



6. Oblíbené hry v Chrome

Asi není uživatele, který by neznal hru Pac-Man. Jestliže si ji chcete čas od času zahrát, tak můžete díky Google. Ve vyhledávači zadejte příkaz Pac-Man a můžete začít. A jestliže máte rádi také hru Snake, tak zadejte hrát hada. Vizuálně jednoduché, ale zábavné. A hada můžete hrát také v Google mapě, respektive v její jiné verzi. Zadejte adresu https://snake.googlemaps.com/ a jděte na to. Pamatujete na Solitaire? Tak i tuto hru si můžete zahrát přímo v Chromu, stačí zadat hra solitaire. Vysvětlovat asi nemusíme ani to, co se stane, když zadáte hledání min, hodit mincí či tic tac toe. A na závěr jsme si nechali ještě jednu legendu, kterou pro Atari napsal Steve Wozniak. Přejděte na stránku Google, zadejte atari breakout a klikněte na Zkusím štěstí.



Tip: Celá řada her je ukrytá také v tzv. Google Doodles. Archív s nimi najdete zde. Zkuste si například zahrát halloweenskou nebo baseballovou.



7. Zvuky zvířat

Tento easter egg se bude líbit jistě nejen nejmenším. Ve vyhledávači Google zadejte slovní spojení zvuky zvířat. Zobrazí se lišta/paleta, ve které se nachází 56 miniatur zvířecích obrázků, a pokud na ně kliknete, dojde k přehrání jejich zvuků.



8. Je libo klingonštiny?

Fiktivním jazykem ve Star Treku je klingonština. Tu si můžete aktivovat v Googlu. Na stránce vyhledávače klikněte vpravo pod adresním řádkem na Nastavení a z menu vyberte Jazyk. Klikněte na Zobrazit více, vyberte Klingon a níže na Uložit.



9. Zažijte letecký manévr

Zadejte ve vyhledávači Google příkaz Do a Barrel Roll, což v překladu znamená udělej vývrtku a vyhledávač ji skutečně udělá. Tento výraz používaný v letectví znamená udělat manévr, při kterém pilot otočí letadlo o 360°. Pokud to budete chtít zopakovat, stačí znovu stisknout klávesu F5. Zkuste také zadat příkaz askew.



Tip V Google se pracuje na celé řadě zajímavých projektů. Jejich vývojáři jsou také známí tím, že tvoří celou řadu legrácek. Velký seznam toho, co již bylo objeveno, najdete na této adrese.



10. Robotí pozdrav

Jestliže používáte nebo máte nainstalovaný internetový prohlížeč Firefox, zadejte do adresního řádku příkaz about:robots. Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí zpráva od robota. Vysvětluje, že roboti nás přišli navštívit s mírumilovným záměrem a dobrou vůlí. Zkuste také zadat příkaz about:mozilla. Zobrazí se poselství napsané bílým písmem na kaštanově hnědém pozadí.



11. Sociální síť vzhůru nohama

Existuje-li netradiční jazyk na Google, co si zkusit nastavit třeba jinou angličtinu? Na Facebooku vpravo nahoře klikněte na ikonu trojúhelníku, vyberte Nastavení a soukromí -> Jazyk a následně v první řádku Jazyk Facebooku na upravit. V menu vyberte English, ale takovou položku, kde se vedle v závorce nachází text vzhůru nohama. Jakmile kliknete na Uložit změny, popisky budou v angličtině, avšak vzhůru nohama. Ale dávejte pozor, abyste tuto volbu potom dokázali najít a znovu se přepnout do češtiny.



12. Celá obrazovka vzhůru nohama

Jestliže byste chtěli mít nejen některé popisky na facebooku vzhůru nohama, ale rovnou celou obrazovku, tak postupujte takto. Klikněte na pracovní ploše na prázdné místo a vyberte volbu Nastavení obrazovky. Níže v části Měřítko a rozložení vyberte v otevíracím okně Orientace obrazovky volbu Na šířku (s překlopením).



13. Animace ve WinRARu

V programu WinRAR existují dva triky. Klikněte na volbu Nápověda -> O WinRARu. Kliknete-li nyní na obrázek, respektive logo programu, zobrazí se místo něj jiné (ono by se zobrazilo po nějaké době samo, ale takto nemusíte čekat). A pokud kliknete na ikonu WinRARu pod obrázkem, spadne dolů a několikrát ještě poskočí.



14. Speciální emotiokony ve Skype

Také vývojáři Skype si pro nás něco nachystali. Konkrétně jde o speciální smajlíky. Vybrané ukryté emotikony nelze zobrazit, ale pokud zadáte jeden z následujících příkazů, objeví se (před zadáním konce závorky) a můžete je odeslat. Klikněte do řádku pro zprávu u kontaktu a zadejte včetně závorky: (mooning), (swear), (sweat), (drunk), (rock), (rocket), (poolparty), (bug), (smoking), (headbang), (ninja), (ninjacat), (tmi) a pro otrlejší (mooningsanta).



15. Záznam živého přenosu

Kromě toho, že si ikona programu VLC v období Vánoc automaticky nasadí santa clausovskou čepici, si programátoři tohoto přehrávače připravili i další zajímavost. Spusťte program VLC a použijte klávesovou zkratku Ctrl + N. V otevřeném okně se přepněte na kartu Zařízení záznamu. V otevíracím menu vyberte volbu Pracovní plocha a klikněte na Přehrát. Vaše aktivity v PC se nyní objeví – poněkud zpožděně – ve VLC. Chcete-li je nahrát, potom klikněte v nástrojové liště na Zobrazit -> Pokročilé ovládání a dole stiskněte červené tlačítko pro nahrávání.



16. Něco pro milovníky Super Maria

Otevřete nástroj PowerShell (použijte klávesovou zkratku a zadejte powershell). Zkopírujte následující příkazy a vložte je do otevřeného okna. PowerShell správci používají ke správě Windows, ale obsahuje i zábavnou věc. Po odeslání příkazu dojde k přehrání ústřední melodie Super Maria.



[console]::beep(659,250) ##E

[console]::beep(659,250) ##E

[console]::beep(659,300) ##E

[console]::beep(523,250) ##C

[console]::beep(659,250) ##E

[console]::beep(784,300) ##G

[console]::beep(392,300) ##g

[console]::beep(523,275) ## C

[console]::beep(392,275) ##g

[console]::beep(330,275) ##e

[console]::beep(440,250) ##a

[console]::beep(494,250) ##b

[console]::beep(466,275) ##a

[console]::beep(440,275) ##a

[console]::beep(392,275) ##g

[console]::beep(659,250) ##E

[console]::beep(784,250) ## G

[console]::beep(880,275) ## A

[console]::beep(698,275) ## F

[console]::beep(784,225) ## G

[console]::beep(659,250) ## E

[console]::beep(523,250) ## C

[console]::beep(587,225) ## D

[console]::beep(494,225) ## B

17. Další velikonoční vajíčka

Pokud přejdete na tuto stránku na Amazonu, potom pokud zcela dole pod copyrightem (roky 1996–2021) umístíte kurzor myši, objeví se možnost kliknutí. Jakmile tak uděláte, dostanete se na tajnou stránku, kde Jeff Bezos děkuje jednomu z bývalých klíčových zaměstnanců Davidu Risherovi.

Na české či anglické Wikipedii vyhledejte klíčové slovo velikonoční vajíčko (virtuální), nebo rovnou přejděte na tuto stránku. Vpravo nahoře se nacházejí zajíčci, a pokud kurzor myši umístíte tam, kam se dívají, tedy na ježka, na políčko nyní budete moci kliknout (jde o skrytý hypertextový odkaz) a získáte odměnu.

V největší světové databázi IMDB najdete hodnocení filmů. Ty jsou na základě zkušeností uživateli známkovány od 1 do 10, přičemž se zobrazuje průměr z hodnocení. Zajímavostí však je, že v případě filmu Film This is Spinal se zobrazuje hodnocení od 1 do 11, a to i přesto, že při hodnocení lze vybrat maximálně 10.

Závěrem

Představili jsme několik easter eggs, které jsou známé a stále fungují. A co vy? Znáte nějaká další zajímavá velikonoční vajíčka nebo tajemství, o kterých jsme se nezmínili? Dejte nám o nich vědět v komentářích.