Už se nemusíte bát pomalého zapínání nebo restartování PC

Hlavní důvod, proč je spouštění počítače pomalé, je v množství nainstalovaného softwaru a mechanismus, který se postará o jakýsi automatický předstart programu. Nejde o nic jiného než o zápis do systémového registru, který startovací sekvenci řekne, že má na pozadí spustit program. Toto je důležité například pro antiviry, firewally (ty musí běžet ihned po spuštění, a tak chrání PC před viry a případnými útoky), ale nemusí se tak dít třeba v případě komunikačních programů, multimediálních přehrávačů, grafických editorů nebo OneDrive, Adobe Readeru a dalších softwarových utilit.

1. Vyhledejte a zakažte spouštěcí programy

Automatický start aplikací ve Windows je možné provést několika způsoby. Tím prvním, o který byste se měli pokusit, je najít tuto možnost v nastavení samotného programu (viz obrázek nahoře). Abyste to nemuseli dělat u každého programu, využijte funkci Po spuštění. Programy, respektive instalační procesy a případně také později změna konfigurace, zapisují záznamy o automatickém startu. Postupem času se zde mohou objevit třeba i desítky startujících se programů.



Ve Správci úloh (klikněte na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte Správce úloh, pokud ve spodní části vidíte volbu Více informací, klikněte na ni) kromě jiného najdete také záložku Po spuštění. Zobrazí se seznam. Ten ukazuje, které aplikace jsou spouštěny automaticky.

Kliknutím levého tlačítka myši na sloupec Dopad při spuštění seřadíte spouštěné programy od těch, co systém vytěžují nejvíce, po ty, co naopak nejméně. Tyto programy kladou největší nároky na disk, procesor a operační paměť. Nyní nastal čas určit, které potřebujete a které můžete naopak zakázat. Prvním předpokladem je, že víte, co záznamy znamenají. Tedy k jakému programu patří. Některé podle záznamu jistě rozpoznáte. Jiné ne, ale i ty lze identifikovat – pokud na ně kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte Hledat online (jeho název se vloží do browseru a zobrazí k němu nalezené informace). Ale pozor, pokud nějaký program v záznamech nepoznáte, neznamená to, že ho nepoužíváte, a tak automaticky nemusí být neužitečný.



Chcete-li zakázat načítání programu při spuštění, klikněte na něj pravým tlačítkem a ze seznamu vyberte Zakázat. Toto rozhodnutí můžete kdykoli vrátit zpět dalším kliknutím pravým tlačítkem a kliknutím na Povolit. Zakázání těch, které mají vysoký nebo střední dopad na spuštění, bude pro vaši rychlost spouštění výhodnější než těch, které jsou klasifikovány jako nízké. Na druhou stranu vše ale trochu pomáhá a bude mít pozitivní dopad na uvolnění RAM. Pokud narazíte na problémy s deaktivovaným programem, opět ho aktivujte. Jakmile takto projdete a nastavíte, nastává čas na druhý krok.

Tip Pomoci s tím, co byste měli nebo neměli deaktivovat, spolu s dalšími radami o tom, co můžete ignorovat, může i databáze spouštěných programů. Mezi ty, které byste neměli deaktivovat, patří antivirový software a obvykle vše, co se týká hardwaru nebo periferních zařízení, například grafická karta nebo myš. Jejich deaktivace při spuštění by mohla způsobit jejich nesprávné fungování.

Databáze spouštěných programů

2. Skrytě spouštěné programy

Samostartující programy díky funkci Po spuštění nejsou jedinými, které se zapínají samy. I když je Správce úloh skvělý a nabízí jednoduchý způsob prohlížení spouštěcích programů, neobsahuje všechny záznamy. Nejlepší způsob odhalit ty další je použití oficiálního nástroje společnosti Microsoft s názvem Autoruns for Windows.

Po rozbalení klikněte pravým tlačítkem na soubor Autoruns.exe a zvolte Spustit jako správce. Nyní se přepněte na kartu Logon. Níže jsou vidět záznamy a pokud jsou zatrženy, jsou aktivní, tedy je postaráno o to, aby se startovaly automaticky. Jestliže jsou se žlutým pozadím, tak ty můžete deaktivovat rovnou, protože je nelze spustit – například chybí soubor, na který je odkazováno. To se může stát z důvodu, že program odstraníte. Samotný odinstalační mechanismus je totiž tak dobrý, jak je dobrý jeho programátor, a ten někdy zapomene, když už se postaral o to, aby se program spouštěl automaticky, postarat se i o deaktivaci.

Díky tomu zde zůstávají tyto „mrtvé duše“, které zbytečně zatěžují systém. Dále lze deaktivovat různé updatery. Programy vás totiž většinou ještě samy po spuštění upozorní, že je k dispozici nová verze a že byste na ni měli přejít. Jejich spouštěním zbytečně ukusují z operační paměti. Dále zrušte spouštění u těch programů, které víte, že nepotřebujete ihned po spuštění a nevadí vám je spustit ručně a chvilku čekat, než se tak stane.

3. Nechte Windows nadechnout

Není dobré Windows zahlcovat hned při startu. Navíc, jestliže po spuštění potřebujete pracovat a nechcete deaktivovat spouštění softwaru, na který jste zvyklí, můžete udělat ještě jednu věc. Rozložte načtení do delší doby.

Typicky, nepotřebujete-li začít skypovat nebo poslouchat hudbu na Spotify vždy po přihlášení, tak start těchto aplikací posuňte třeba o pět minut. Bohužel toto není možné v systému udělat přímo a je nutné využít další aplikaci. Těch existuje více, my ukážeme, jak na to prostřednictvím Glarysoft Quick Startup. Jde o prověřený program, kdy po jeho stažení, instalaci (v tomto kroku nabízí další své utility) a spuštění nejenže zobrazí, co vše se spouští, ale také vypočte celkový potřebný čas pro tento úkon. Nejdůležitější je záložka Spouštěné programy. Ty další zobrazují také automaticky spouštěné součásti systému, jako jsou služby apod., které jsou nutné pro správný chod Windows.

Kliknete-li na záznam pravým tlačítkem myši, zobrazí se dialogové okno a v něm volbu Zpozdit. Zde jsou přednastavené hodnoty anebo je možné prostřednictvím poslední zadat vlastní (maximum je 166 minut). Jakmile nastavíte, budou změny platné. Takto projděte jeden záznam po druhém a určete si priority a k nim nastavte časy.

Jaké programy způsobují největší zahlcení při startu PC vám? Případně máte jiné způsoby, jak se postarat o to, abyste nemuseli čekat, až budete moci převzít kontrolu nad Windows vy? Dejte nám vědět v diskusi.