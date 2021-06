Elita se zaboří do ostravského písku. Máme na hezký výsledek, říká Nausch Sluková

Karin Žolnerčíková sleduje, jak Šarlota Svobodová v utkání kvalifikace turnaje Světového okruhu v Ostravě přihrává.

České týmy ve středeční kvalifikaci turnaje Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open neuspěly.

„Dostaly jsme čtyřku,“ hlásily beachvolejbalistky Miroslava Dunarová a Daniela Resová. „My sedmičku,“ přidaly se sestry Anna a Magdalena Dostálovy. A kdyby se s nimi potkaly Šarlota Svobodová a Karin Žolnerčíková, dodaly by, že ony osmičku...

Svobodová se Žolnerčíkovou vypadly s kanadskými sestrami Megan a Nicole McNavarovými 0:2 (-15, -8), Dunarová a Resová s Němkami Kim Behrensovou a Sandrou Ittlingerovou 0:2 (-15, -4) a Dostálovy s Nizozemkami s Marleen van Ierselovou a Pleun Ympaovou 0:2 (-12, -7).

„Až na ten druhý set to bylo docela dobré. V něm jsme chybovaly, a docela dost,“ řekla smečařka TJ Ostrava Karin Žolnerčíková.

Se svou brněnskou spoluhráčkou Šarlotou Svobodovou v minulých letech na ostravském turnaji byly jako divačky. „Stát teď přímo na kurtu byl skvělý pocit,“ podotkla Žolnerčíková.

Leč zbytek turnaje, který začíná dnes hlavní soutěž, už znovu uvidí jen z tribuny.

„Byla to ale výborná zkušenost,“ řekla Žolnerčíková. „Byly jsme poprvé na tak velkém turnaji. Osobně jsem si předtím zahrála nejvýše jednohvězdičkový a tento je čtyř.“

Češky ocenily umění soupeřek. „Skvěle kontrolovaly míč,“ řekla Svobodová. „Je to zkušený tým, hrají spolu odjakživa, jsou to dvojčata,“ uvedla Žolneřčíková. „My spolu hrajeme od takových patnácti let, i když jsme si daly menší pauzu. Odehrály jsme i nějaké mládežnické šampionáty, ale větší zkušenosti nám chybějí.“

Dunarová s Resovou a sestry Dostálovy jako náhradnice čekaly do poslední chvíle, zda se dostanou do kvalifikace. V úterý to klaplo, a tak vyjely do Ostravy. Dostálovy, které jsou z Prahy, dorazily v noci. A hned šly na PCR testy. „Hodinu před zápasem nám teprve přišly negativní výsledky,“ uvedla Magdalena Dostálová. „Bylo to takové rozšambo, ale jsme moc rády, že jsme se do soutěže dostaly.“

Anna dodala, že vzhledem k hektickému příjezdu se ale na utkání nestihly úplně koncentrovat.

„Aspoň jsme si chvilku užily zdejší skvělou atmosféru,“ řekla Resová. „Vůbec jsme nepočítaly, že bychom tady hrály.“

Všechny české týmy hořekovaly, že jejich soupeřky mají více mezinárodních zkušenosti. „U mě hrála roli i nervozita,“ přiznala Dunarová. „Ve chvíli, kdy mi soupeřka asi pětkrát zablokovala lob do lajny a nemohla jsem se přes ní dostat, byla to i otázka sebevědomí. Nepředvedly jsme, co v nás je.“

Do hlavní soutěže neprošli ani Jakub Šépka a Tomáš Semerád, kteří nestačili na Brazilce Gustava Carvalhaese a Arthura da Silvu 0:2 (-15, -16).