Perušič se Schweinerem se o první místo ve skupině utkají s Lotyši

„Je to úleva už pro to, že budeme hrát o první místo ve skupině a potvrdili jsme naše nasazení,“ řekl Ondřej Perušič. „Ta výhra nám dává trochu klidu, protože už postupujeme ze skupiny a máme šanci být první a dojít rovnou do osmifinále.“

Dodal, že věděli, že Španělé jsou velmi dobrý soupeř, což se ukázalo ve druhém setu.

„To už nebyl náš servis tak efektivní a několikrát jsme chybovali v klíčových momentech, dvakrát nás zablokovali, a proto to bylo tak zajímavé až do konce,“ uvedl David Schweiner.

Bylo z toho drama.

„Nemám na to dostatečně slušné výrazy, na tu mou koncovku, protože, co jsem tam udělal ve dvou balonech, bylo hloupé. A doufám, že se poučím do dalších zápasů,“ kál se Schweiner.

Přesto, neurychlili koncovku, nesnažili se utkání rychle ukončit?

„Možná trochu jo, ale co bychom neudělali pro diváky...“ žertoval Schweiner.

„Jediné, co vybočovalo z toho našeho dramatického plánu v koncovce, bylo eso na lajnu od jednoho ze Španělů. Tam jsme trochu zaváhali,“ usmál se Perušič.

Připomněl, že minulý měsíc se s Menendezem a Huertou střetli dvakrát. „Jednou jsme vyhráli, podruhé ne, takže jsme jim měli co vracet, protože nás porazili na turnaji u sebe doma - v Madridu. Nyní jsme si akorát vyměnili města,“ podotkl Perušič.

O první místo ve skupině se v pátek utkají s Lotyši Samoilovsem a Šmedinšem, kteří porazili Španěly Herreru s Gavirou 2:1 (-17, 19, 11).

„Nemám nikoho, s kým bych hrál raději,“ řekl Ondřej Perušič. „Jak Španělé, tak Lotyši jsou výkonnostně dost podobní. S Herrerou a Gavirou jsme ale ještě nikdy nehráli, jen často trénovali.“

A zase se s nimi neutkají.

„S Lotyši jsme hráli už mnohokrát, spíše s kladnou bilanci. Ale tady bojují o účast na olympiádě, takže jsou hodně dobře připraveni. Potřebují dojít nejméně do čtvrtfinále, aby měli šanci kvalifikovat se do Tokia,“ upozornil Perušič.