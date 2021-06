České plážové volejbalistky hektickou kvalifikaci v Ostravě nezvládly

Nakonec se jim to povedlo. Ve středu se na turnaji představily, byť hned v prvním kole vypadly.

„Bylo to hodně hektické,“ shodly se pražské sestry Dostálovy. „Nejprve jsme byly sedmé náhradnice. Pak jsme poskočily na páté místo, ale heslo víkendu bylo: Furt jsme páté,“ uvedla Anna.

Psaly i týmům, které byly před nimi, aby se dozvěděly, zda do Ostravy pojedou. „Řešily jsme to i s Mirkou a Dančou, které byly ještě místo za námi,“ zmínila Anna Dunarovou a Resovou.

V pondělí to vzdaly, smířily se, že si na domácím turnaji Světové série nezahrají.

„Mohly jsme sice jet do Ostravy a čekat přímo tam, ale bylo by to pro nás příliš drahé, takže jsme si řekly, že se nám ten risk nevyplatí,“ popsala situaci Anna Dostálová. „Musely bychom si platit hotel v bublině, což není levné, a nechat si dopředu udělat PCR testy. Za dvě noci a vše kolem bychom zaplatily patnáct tisíc korun a neměly bychom jistotu, zda se do soutěže dostaneme.“

Anna Dostálová sleduje balon po útoku soupeřek.

Magdalena dodala, že tolik peněz nemají ani na celou sezonu.

V úterý se ale posunuly do kvalifikace a přece jen na turnaj vyrazily. „Do Ostravy jsme přijely v noci a hned šly na testy,“ vyprávěla Anna, která se už chystala vyrazit na soustředění kajakářů za svým bratrem, mistrem světa Josefem Dostálem. „S bráchou pracuji jako fyzioterapeutka,“ vysvětlila Anna.

Odehrály ale jen jedno utkání - jako před dvěma roky. „Těch patnáct tisíc nás to sice nestálo, ale i tak to pro nás byl poměrně drahý zápas,“ usmála se Magdalena.

„Nehrálo se mi úplně dobře,“ přiznala Anna Dostálová. „Nestihly jsme se úplně koncentrovat, protože teprve hodinu před zápasem jsme dostaly negativní výsledky testů a mohly jít hrát.“

Karin Žolnerčíková sleduje, jak Šarlota Svobodová v utkání kvalifikace turnaje Světového okruhu v Ostravě přihrává.

Podobně na tom byly i Miroslava Dunarová a Daniela Resová. Po svém zápase hlásily: „Dostaly jsme čtyřku,“ a sestry Dostálovy se přidaly: „My sedmičku.“ A kdyby se s nimi potkaly Šarlota Svobodová a Karin Žolnerčíková, dodaly by, že ony osmičku...

Přeloženo do jazyka faktů a čísel: Svobodová se Žolnerčíkovou v kvalifikaci vypadly s kanadskými sestrami Megan a Nicole McNavarovými po výsledku 0:2 (-15, -8), Dunarová a Resová s Němkami Kim Behrensovou a Sandrou Ittlingerovou 0:2 (-15, -4) a Dostálovy s Nizozemkami s Marleen van Ierselovou a Pleun Ympaovou 0:2 (-12, -7).