Perušič a Schweiner začínají s japonštinou, v Ostravě si chtějí nadělit vítězství

Hlavní soutěž za účasti světové ženské a mužské beachvolejbalové špičky začne ve čtvrtek. A čeští reprezentanti Ondřej Perušič a David Schweiner do ní půjdou už jako jistí účastníci olympijských her v Tokiu.



Stejně tak i Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková.



„Shodou okolností jsme už měli jeden malý japonský kurz,“ uvedl Schweiner. „Hai,“ potvrdil Perušič, když japonsky řekl ano. „Takže nějaká slovíčka možná trochu odbornější známe,“ pokračoval Schweiner. „Ale budeme na tom ještě muset do odjezdu zapracovat.“



A co takové nadávky, ty už umějí? „Tak ty nás nikdo neučil. My známe jenom slušná slůvka a formální věci. Zatím,“ namítl David Schweiner a usmíval se.



Návrat domů si reprezentanti po turnajích v Kataru, Mexiku a Rusku pochvalují.



„Jsme moc rádi, že se podařilo turnaj zorganizovat, protože nad všemi soutěžemi viselo v této sezoně hodně otazníků,“ zmínil Ondřej Perušič problémy s koronavirovou pandemii. „Moc si to užíváme. Navíc, když přijíždíme v pozici, kdy už nemáme co ztratit, protože jsme se kvalifikovali na olympiádu. Turnaj v Ostravě byl vždycky výborně zorganizovaný, a tak doufám, že navážeme na dobré výkony a diváky potěšíme nějakým pěkným výsledkem.“





Minule v Ostravě, v roce 2019, byli Perušič se Schweinerem ve finále, v němž podlehli 1:2 světovým jedničkám Norům Andersi Molovi a Christianu Sorumovi.



Nastal čas, aby domácí turnaj ovládli?



„Nebudeme zastírat, že by to bylo hezké, takový vrchol na konci olympijské kvalifikace, ale týmů, které tady aspirují na medaile, na vítězství, je opravdu hodně,“ odpověděl David Schweiner. „Ostatně i kvalifikace je nabitá super týmy, takže budeme rádi, když prolezeme ze skupiny a poté se budeme soustředit zápas od zápasu.“



Perušič připomněl, že když se připravovali na tuto sezonu, věděli, že drží olympijskou pozici, ale zároveň i to, že budou o to, aby ji uhájili, bojovat do posledního turnaje. A tím je ten ostravský, čtyřhvězdičkový.



„O to cennější je, že se nám povedly turnaje v Kataru a Mexiku, protože minulé dva tři byly hodně nervózní ze všech stran, neboť týmy, které jsou na hraně, finišují, aby se do Tokia dostaly. A pořadí se pořád mění,“ uvedl Perušič. „Turnaj v Soči minulý týden ukázal, jak nepředvídatelná je olympijská kvalifikace. Tam vyhráli Poláci Kantor a Losiak, čímž se vrátili do hry a nejspíše se na olympiádu kvalifikovali, přestože před tím to s nimi vypadalo už bledě.“



Perušič se Schweinerem v Soči vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími finalisty Cherifem Younoussem a Ahmedem Tijanym z Kataru.



Ti jsou nejúspěšnějším týmem sezony, když letos z šesti turnajů dva vyhráli, na třech byli druzí a jednou pátí. A jsou i v Ostravě.



Právě na Katařany, byť jsou to původem Afričané z Gambie a Senegalu, a na obhájce ostravského prvenství Nory Anderse Mola a Christiana Soruma by čeští reprezentanti pozvali diváky.



„Ale také na týmy, co neaspirují na medaile, ale jejich styl je líbivý, divácky atraktivní,“ uvedl Ondřej Perušič. „Pokud se kvalifikují, což vypadá, že ano, tak je to italská dvojice Carambola – Rossi, anebo už zmínění Poláci Kantor – Losiak. To jsou týmy, které předvádějí netradiční beachvolejbal, hrají spoustu rychlejších kombinací.“



A co nezničitelný, pětatřicetiletý Brazilec Alison Cerutti?



„Pořád umí, pořád dokazuje, že je hráč světové úrovně,“ ocenil jednu z hvězd David Schweiner. „Občas to tak sice nevypadá, když se plouží na hřišti, ale když je potřeba zabrat v koncovce setu, nebo na konci zápasu, on ty body a bloky udělá. Pořád patří mezi nejlepší.“



Perušič dodal, že totéž platí o Američanech Dalhausserovi a Gibbovi. „Obecně jsme hodně zvědaví, jak se zkušené celky, které se do Tokia kvalifikovaly už v roce 2019, připraví na olympiádu, protože některé z nich, jako třeba Gibb s Crabem a Dalhausser s Lucenou mají výsledky hodně proměnlivé,“ upozornil Ondřej Perušič. „Ale u nich je jasně vidět, že za ty předchozí roky, nebo i dekádu, vědí, jak se nejlépe nachystat, jak načasovat formu, aby na olympiádě předvedli to nejlepší. Bude to určitě hodně zajímavé.“