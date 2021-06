I s elitou se dá hrát, říkají Williamsová a Štochlová po bitvě s Brazilkami

Na letošní třetí ročník turnaje se dostaly díky divoké kartě. „Jsme za ni vděčné,“ říká Martina Williamsová, rozená Bonnerová. „Máme velkou radost, že si jako nový tým můžeme zahrát proti top světovým celkům. Hlavně pro mladou Máří je to dobrá zkušenost a zážitek.“

Marie-Sára Štochlová přikyvuje. „Každopádně. Navíc je to můj první start v hlavní soutěži čtyřhvězdičkové kategorie. Před tím jsem tu hrála jen kvalifikaci,“ připomíná.

Jenže hned na úvod narazily na absolutní extratřídu - Brazilky Agáthu s Dudou. Prohrály po boji 0:2 (-17, -13). Ještě ve čtvrtek v podvečer je čeká souboj o postup do play off s Američankami Kolinskeovou a Stockmanovou.

„Nemáme tady co ztratit,“ míní Štochlová. „Člověk z toho nemusí mít přehnaný respekt a být z toho přehnaně nervózní, že proti nám stojí světová špička. Furt se s nim dá hrát.“

Williamsové se líbilo, že proti Brazilkám hrály sebevědomě a odvážně. Dříve proti nim už jednou hrála - v Polsku s Šárkou Nakládalovou. „Už je to ale docela dávno,“ podotýká.

„Já jsem nastoupila proti Dudě na juniorských mistrovstvích světa, ale to už je také dávno. To jí bylo patnáct šestnáct. Proti Agáthě s Dudou to byla moje premiéra,“ míní Štochlová.

Potvrdily, že rozdíl je především v tom, že Brazilky téměř nechybují. „Přitom já jsem tam nasekala dost takových juniorských, panických chyb,“ kála se Marie-Sára Štochlová.

„K tomu mají precizní údery,“ dodává Martina Williamsová. „Vidí kde kdo stojí v poli, kde kdo je na bloku a úplně s přehledem balon uhrají. Chyb z jejich strany bylo minimum.“

Williamsová si pochvaluje, že je především fajn, v této covidové době mají šanci zahrát si turnaj tak vysoké úrovně a ještě doma. „To je pecka,“ míní Williamsová.

S Marií-Sárou Štochlovou se daly dohromady letos v únoru. „Příprava byla náročná, ale jsem nadšená,“ tvrdí Štochlová. „Hodně mě to baví. Jsem moc ráda, že jsme se daly dohromady a těším se i na zbytek této sezony.“

Rovněž Martina Williamsová si novou parťačku pochvaluje. „Moc si to užívám, i když je to moje třetí spoluhráčka na ostravském turnaji.“

Dodává, že jí bohužel partnerství s některou jinou hráčkou nevydrželo nikdy déle než dva roky. „A vždy bylo velice těžké začínat zase s někým novým. S Máří jsme jen několik měsíců, ale přijde mi že jsme docela sehrané a že nám to spolu klape.“

Williamsová přiznává, že je to i poprvé, co si sama nemusela spoluhráčku hledat. „Mářina parťačka Márťa Maixnerová skončila s volejbalem, takže...“

Štochlová ji přerušuje: „... Takže jsem sháněla nějakou novou parťačku koho jiného než zkušenou Martinu bych měla oslovit. Byla to jednoznačná volba.“