Legenda Walshová přišla o olympiádu. Strašný pocit, povzdechla si

„Je to strašný pocit... Je to pro nás opravdu těžký den. Ztratit olympiádu. Ale bylo to opravdu těžké,“ povzdechla si Kerri Walshová. „Teď budeme muset vymyslet, jak bude vypadat naše další sezona. Nejprve si však musíme prožít tuto bolest.“

Věkový součet nizozemských beachvolejbalistek je o rok nižší než dvaačtyřicet let Kerri Walshové. I její o sedm let mladší spoluhráčka Sweatová je dostatečně zkušená, byť na olympijských hrách startovala jen jednou.

Walshová věk neřeší. Beachvolejbal je spolu s rodinou její život.

„Na věku opravdu nezáleží. Každá hráčka na tour je už nějakou dobu mladší než já. Není to pro mě nic nového,“ řekla Kerri Walshová. „Ale dostat se na olympiádu není nikdy samozřejmost.“

A Walshová o tom leccos ví, neboť je trojnásobnou olympijskou vítězkou i mistryní světa. K tomu vyhrála 133 turnajů Světové série.

Extratřída!

„Cesta na olympiádu je náročná, s výkyvy i pády, ale do poslední chvíle jsme věřily, že nám to vyjde. Říkaly jsme si, že čím bude boj o olympiádu náročnější, tím budeme připravenější,“ dodala Kerri Walshová-Jenningsová. „Ale za to, že jsme vypadly, si můžeme samy, protože jsme poztrácely dost bodů. A americké týmy jsou vážně dobré.“

Alexandra (Alix) Klinemanová a April Rossová jsou v čele olympijské kvalifikace. Walshová se Sweatovou byly těsně za šestými krajankami Kelly Claesovou a Sarah Sponcilovou. A ty, jelikož Ostrava je posledním kvalifikačním turnajem, už nedoženou. Legendy doplatily na pravidlo, že na olympijské hry mohou nejvýše dva týmy z jedné země.



„Kelly a Sarah jsou mladé holky, ale hrají výborně. Naší prací bylo porazit je, což nám nevyšlo. Respektujeme je, ale na každé soupeřky se díváme jako na naši konkurenci. Nezajímá nás věk, ani nic z toho,“ uvedla Walshová.

„Nepodařilo se nám dostat do našeho rytmu, hrát naši hru. Mít stabilní výkony,“ řekla Brooke Sweatová. „A chybělo nám i větší důslednost. Přesto jsem si byla hodně jistá, že se do Tokia dostaneme.“

Bohužel. A nezopakují ani umístění z minulého ostravského turnaje, na němž skončily čtvrté.