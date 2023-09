ONLINE: Projde Muchová do čtvrtfinále? Na US Open vede proti Wang Sin-jü

Muchová si v těchto týdnech drží velmi solidní formu a proti Wang Sin-jü může dosáhnout na devátou výhru z posledních deseti zápasů. Na US Open navíc zatím neztratila ani set, naposledy si poradila s domácí Taylor Townsendovou 7:6 a 6:3. Jak si povede dnes?

ONLINE: Karolína Muchová vs. Wang Sin-jü Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Desátá hráčka světového žebříčku Muchová postupem do osmifinále srovnala své tři roky staré maximum na US Open, případným posunem mezi top osm by tak svůj nejlepší výsledek vylepšila. Newyorský turnaj je zároveň posledním grandslamem, na kterém si česká tenistka ještě nezahrála čtvrtfinále.

Jednadvacetiletá Wang Sin-jü, 53. hráčka světového žebříčku, naposledy porazila Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou ve třech setech 4:6, 6:3 a 6:2.

Postupem do osmifinále zaznamenala Číňanka svůj nejlepší výsledek na grandslamových turnajích. Nyní proti Muchové může spíše překvapit, favoritkou utkání je Češka.

Obě tenistky dnes hrají proti sobě poprvé, jejich zápas otevírá nedělní program na kurtu Louise Armstronga, druhém největším dvorci areálu.

Do akce půjdou Djokovič či Šwiateková

V rámci nedělního programu se na US Open uskuteční v singlu mužů i žen celkem čtyři osmifinálové zápasy z osmi.

V brzkých ranních hodinách českého času se na kurt postaví druhý hráč světa Srb Novak Djokovič, jehož soupeřem bude Chorvat Borna Gojo. Po nich se na centrálním dvorci utkají světová jednička Polka Iga Šwiateková a Lotyška Jelena Ostapenková.

Pokračují také čtyřhry, nedělní program ženského turnaje zahajují Karolína Plíšková ve dvojici s Chorvatkou Donnou Vekičovou, které od 17 hodin hrají na kurtu Grandstand proti kanadsko-americké dvojici Leylah Fernandezová, Taylor Townsendová.