Muchová nadchla trenéra. Diváci buráceli. Mrknu se na video, pravila

New York (Od našeho zpravodaje) - Znamenité představení ve třetím kole US Open vyšperkovala Karolína Muchová parádním úderem, jemuž se v branži říká „tweener“. I díky němu porazila na Armstrong Stadium domácí Townsendovou 7:6, 6:3 a postoupila do osmifinále.