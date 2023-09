Na koncertech někdy ani nesleduju pódium, jak nadšeně tančím, líčí Muchová

New York (Od našeho zpravodaje) - Patří mezi nejlepší tenistky na světě. Na jarním grandslamu Paříži i na nedávné „tisícovce“ v Cincinnati uhranula parádním maršem do finále. Více než uspokojivě vydělává, přitahuje pozornost milionů fanoušků z různých světadílů. Karolína Muchová přesto sní o jiném zážitku, o kariéře popové hvězdy: „Představuju si, jaké by to bylo, kdybych vyšla na stadion. Jsem na pódiu sama nebo s kapelou. Lidi zpívají písničky, co jsem napsala. To by byl úplně neskutečný pocit.“