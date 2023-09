K narozeninám zkušenost k nezaplacení i kanár. Dostal jsem nářez, řekl Menšík

New York (Od našeho zpravodaje) - Udatné počínání Jakuba Menšíka na tenisovém US Open dospělo ke krutému závěru. Prodral se kvalifikací, v hlavní soutěži se prosmýkl do třetího kola, v němž s ním ovšem rázně zatočil domácí favorit Taylor Fritz 6:1, 6:2, 6:0. Českého mladíka dočista ochromilo bombastické prostředí večerního mače na Armstrong Stadium.