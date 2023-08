Menšík? Bubeník i kouzelník. Představuje se mládenec, jenž udivuje na US Open

„Bude to hodně tvrdý oříšek, ale doufám, že tu do prvního září vydržím,“ pronesl hlubokým hlasem mladík, který se hned při své premiéře protloukl grandslamovou kvalifikací.

Na smělé činy, které v ní předvedl, navázal pondělním triumfem nad Barrérem z Francie, jenž na žebříčku přebývá o 147 míst výš.

A ke splnění odvážné tužby mu najednou zbývá už jen ve středu zdolat dalšího Francouze Drogueta, též postupujícího z newyorské „kvaldy“.

Zručný habán ve slavném areálu natropil slušný poprask.

„Tak za tímhle borcem budete létat na turnaje ještě hodně dlouho, což?“ ptají se zahraniční novináři.

Shánějí se po jakýchkoliv zajímavostech, žádají nového dravce o rozhovory.

Když minulý týden po vyřazení od Menšíka přisupěl do šatny protřelý italský mazák Fognini, vypadal dost naštvaně, přesto prohlásil: „Z toho kluka může být super hráč!“

Poslední český objev udivuje báječným servisem, šikovností i výborným pohybem vzhledem k výšce 195 centimetrů.

Tělesné vlohy zastřešuje a korunuje rozvážná i dostatečně odhodlaná povaha. Pomáhají mu rodiče i extrémně svědomitý kouč Tomáš Josefus.

„S mnoha hráči jsem prožíval jejich cestu vzhůru, ale málokdy jsem poznal někoho tak soustředěného na úspěch, jako je Kuba,“ prohlásil manažer Miroslav Černošek.

Sportovní kariéry se leckdy vyvíjí zcela nepředvídatelně. Spousta výjimečných talentů náhle a nečekaně ztroskotala. Menšík však zatím v plné parádě předvádí svůj potenciál.

Do této sezony vstupoval jako číslo 478 na světě. Po US Open se vyšvihne přinejmenším kamsi ke 165. pozici. Zdolá-li Drogueta, pronikne do elitní stopadesátky.

Zajímavě vyznívá rovněž srovnání s několika úspěšnými krajany z nedávné minulosti. Menšík své premiérové vítězství v hlavní soutěži na grandslamu dospělých slavil v necelých osmnácti. Ostatním se to povedlo později.

Tomáši Berdychovi v 18 letech a čtyřech měsících.

Jiřímu Novákovi ve 20 letech a sedmi měsících.

Jiřímu Veselému ve 20 letech a deseti měsících.

Jiřímu Lehečkovi ve 21 letech a dvou měsících.

Radku Štěpánkovi ve 23 letech a sedmi měsících.

Jistě, na kurtech panuje drsná konkurence a pouť do špičky může být strastiplná. Menšík na ni nicméně vykročil báječně.

Přestože přiznává, že se mu letos daří lépe, než plánoval, oplývá zdravou sebedůvěrou. Postupně objevuje, čeho je schopný.

V New Yorku v pondělí například zjistil, že docela snadno odolal trémě. Ověřil si, že dokáže nejlépe podávat v kritických chvílích. A že se nemusí obávat utkání na tři vítězné sady: „Vidím, že na to mám.“

Je unešený vroucí atmosférou, o níž s úsměvem podotýká: „Takovou na challengerech vážně nezažijete.“

Zároveň se odmítá ztřeštěně opájet radostí: „Turnaj pokračuje. Není čas rozjímat nebo dělat z něčeho velké haló.“

V Americe se přitom představuje nejen vyloženě tenisovému obecenstvu. Prozradil třeba některé ze svých koníčků.

„Hraju na bicí, doma mám sestavu bubnů. Pár písniček na nich zvládnu.“

„V minulosti jsem se věnoval taky mikromagii, takže ještě umím nějaká kouzla a triky s kartami.“

„Rád sleduju basket, hlavně NBA. V poslední době mě pak hodně chytil golf.“

Takže seznamte se.

Jakub Menšík.

Bubeník i kouzelník.

A především znamenitý tenista, který s raketou dovede švihat rázně jako s paličkami i zručně jako s čarovnou hůlkou.

Není-li jeho newyorský průlom pouhým zábleskem, dokáže na kurtech velké věci.