ONLINE: Muchová bojuje o osmifinále, nastoupí Veselý i oslavenec Menšík

Pátý den tenisového US Open okusí tři čeští zástupci. Jako první hraje světová desítka Karolína Muchová, její zápas třetího kola s Taylor Townsendovou sledujeme podrobně. Později budou v New Yorku útočit na postup do osmifinále Jiří Veselý a Jakub Menšík, v deblu svedou souboj české páry Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou a Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.