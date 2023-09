Bouzková půjde na US Open na centr, o osmifinále zabojuje i Vondroušová

Bouzková prožívá nejlepší vystoupení ve Flushing Meadows v kariéře. Při prvních čtyřech účastech skončila hned v prvním kole, loni se probojovala do druhého. Letos si v něm hladce poradila s Chorvatkou Martičovou 6:1 a 6:2, set nepovolila ani na úvod domácí Ashlyn Kruegerové. Na začátku roku se trápila, pak ale prošla až do osmifinále Wimbledonu.

ONLINE: Uns Džábirová vs. Marie Bouzková Utkání budeme od 1:00 sledovat podrobně.

„Nahrála jsem tam dost zápasů, což mi pomohlo naskočit na vlnu. Daří se mi i na posledních turnajích na betonu,“ uvědomuje si. Na severoamerických dvorcích prošla do osmifinále v Montrealu, pak skrečovala čtvrtfinále v Cincinnati. Nyní se ve třetím kole US Open na největším kurtu areálu Arthura Ashe postaví proti světové pětce Džábirové, která obhajuje loňské finále.

Bouzková s Tunisankou prohrála loni ve Wimbledonu, poslední čtyři souboje se zástupkyněmi Top 10 však ovládla, když přehrála například Caroline Garciaovou či Jessicu Pegulaovou. Džábirová v New Yorku v předchozím kole vyřadila jinou Češku Lindu Noskovu 7:6, 4:6 a 6:3.

Vondroušová znovu favoritkou

Úřadující wimbledonská šampionka zatím jasně dominuje i na US Open. Korejské kvalifikantce Han Na-le povolila tři gamy, Italce Martině Trevisanové jen o jeden více. Pokud by se dostala do osmifinále, vyrovnala by své newyorské maximum, kterého dosáhla v roce 2018.

ONLINE: Jekatěrina Alexandrovová vs. Markéta Vondroušová Duel, který začne zhruba ve 3:00, budeme sledovat.

S Ruskou Alexandrovovou se pyšní bilancí 3:1, jediný vzájemný zápas na okruhu WTA vyhrála Vondroušová letos v lednu, když otočila utkání v Adelaide a zvítězila 4:6, 6:3, 6:2. Pokud by slavila i nyní, přidala by už desátou výhru na grandslamech v řadě.

Alexandrovová ve druhém kole smetla Ukrajinku Lesju Curenkovou 6:1, 6:3 a poprvé ve Flushing Meadows postoupila do třetího kola. Osmadvacetiletá Ruska zažívá dobrou sezonu, obhájila titul v Hertogenboschi a pak uhrála semifinále v Berlíně a osmifinále ve Wimbledonu.

Sabalenkovou čeká v osmifinále Kasatkinová

Do osmifinále prošla bez potíží světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska. Přemožitelku Karolíny Plíškové Francouzku Claru Burelovou porazila jasně dvakrát 6:1, na kurtu se zdržela pouhých 61 minut. Stejně jako loni povolila Francouzce ve stejné fázi US Open pouhé dva gamy, v utkání zaznamenala 22 vítězných míčů, Burelová jich zahrála šest.

Vítězka letošního Australian Open, jež usiluje o post světové jedničky, zatím nepřišla v New Yorku o jediný set. Semifinalistka posledních dvou ročníků ztratila ze tří zápasů jen 12 gamů. Zaznamenala už 47. výhru v sezoně, čímž si vylepšila osobní maximum. V dalším kole narazí na Rusku Darju Kasatkinovou, která vyřadila Belgičanku Greet Minnenovou poměrem 6:3, 6:4.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů Ženy

Dvouhra - 3. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Burelová (Fr.) 6:1, 6:1

Kasatkinová (13-Rus.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4