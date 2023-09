Exkluzivní české derby. Wimbledonské šampionky vyřadily světové jedničky

New York (Od našeho zpravodaje) - Na jedné straně čerstvé londýnské vítězky, na druhé obhájkyně titulu, nasazené jedničky a nejlepší pár této éry. O síle současné české tenisové generace svědčí i fakt, že se ve druhém kole čtyřhry na US Open střetly čtyři krajanky, čtyři pozoruhodné osobnosti. Strýcová s Vondroušovou v zajímavé partii zdolaly Krejčíkovou se Siniakovou 6:2 a 6:3. „Vyšlo to, velký úspěch,“ jásaly.