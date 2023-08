Muchová v presu. Už zase. Ale tenhle druh tlaku je příjemnější, tvrdí

Po skvělém představení v Cincinnati, kde podlehla až ve finále, ji pasují na jednu z favoritek newyorského grandslamu. Hned po prvním mači ji poslali do hlavního sálu pro tiskové konference, v němž americkým reportérům vysvětlovala, jak se cítí ve světové špičce.

Nasazená desítka v pondělí potvrdila očekávání. Na dvorci se zdržela pouze 65 minut. Její namáhavá zámořská mise může pokračovat. Příští sokyně? Polka Frechová.

Díky letošním báječným výkonům jste desátá na světě. Vnímáte to jako velkou výsadu?

Splnilo se mi přání. Každý, kdo hraje tenis, sní o místě v desítce. Jsem ráda, že jsem dosáhla takového milníku, a moc si toho vážím.

Jaké bylo vaše první utkání v roli hráčky Top 10?

Moc jsem nemyslela na to, že je nějak významné. Vstupy do turnajů jsou vždycky těžké. Nový povrch, začíná se od nuly… Soupeřka byla uvolněná, neměla co ztratit. Snažila jsem se soustředit na sebe, dostat se do rytmu. Jsem ráda, že jsem první set doservírovala, dost jsme se tam totiž brejkovaly. Potom už ze mě spadla tréma a cítila jsem, že mám zápas pod kontrolou.

US Open 2023 příloha iDNES.cz

Stihla jste si po vyčerpávající štaci v Cincinnati odpočinout?

Celá severoamerická šňůra je hodně dlouhá. V Montrealu jsme byli týden před turnajem, na něm pak dost pršelo, všechno se protahovalo. Ale ano, vydechla jsem si. Měla jsem tři dny volna. Potom jsme se pomalu začali chystat na US Open.

Jak jste spokojená se svou hrou v posledních týdnech?

Povedlo se mi posbírat dost cenných vítězství, upevnila jsem si sebedůvěru, na kurtu se cítím výborně. Ale musím se koncentrovat na každý den, každý míč. Nesmím se nechat ničím rozptylovat.

Zkoušíte častěji zkracovat výměny a využívat své voleje?

Jo, chtěla bych. Na síti získávám hodně bodů. Jen se někdy držím hodně zpátky. Snažíme se budovat mou hru tak, abych byla odvážnější a chodila víc dopředu. Abych vytvářela tlak na soupeřky.

Karolína Muchová v prvním kole US Open.

Na řadu významných akcí v minulosti jste se naladila na koncertech. Navštívila jste tu zase nějaký?

Byla jsem na opravdu vtipné komediální show Dava Chappella, který slavil padesáté narozeniny. Bavila jsem se náramně.

Znamená to, že tu znovu budete hrát dobře?

Nebyl to koncert, takže nevím... (směje se) Ale vystupoval tam i rapper Travis Scott, tak uvidíme.

V New Yorku kolem vás panuje čilý cvrkot. Cítíte, že jste v presu očekávání?

Vždycky jsem pod nějakým tlakem, ať jsem v jakékoliv pozici. Loni jsem se při US Open pohybovala kolem 250. místa. Uvědomovala jsem si, že bych měla něco předvést a vrátit se zpátky nahoru. Teď je ten tlak příjemnější. Určitě na mě nějak působí, ale snažím se s ním pracovat a tolik ho nevnímat.

V současnosti se jedná o přidělení Turnaje mistryň do Česka. Znamená to pro vás zvláštní motivaci?

Ta je veliká, ať se Masters budou konat v Česku, nebo někde na druhé straně světa. Kvalifikace na tuhle akci je mým velkým letošním cílem.