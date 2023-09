Zavařená Muchová: V horku na kurtu přestanu myslet. Musela jsem se převléct

V neděli si Muchová taky na posledním z grandslamů mohla odškrtnout postup do čtvrtfinále. Po Melbourne, Paříži a Londýně tak i v New Yorku aspoň jednou pronikla mezi osm nejlepších.

„Mám radost, ale ještě se nechci zastavit. Neříkám si, že už na sebe můžu být pyšná. Jede se dál,“ prohlásila na tiskovce. Ví, že cesta pavoukem není zatarasená. Věří si. V úterý se střetne s Rumunkou Cirsteaovou, která vyřadila Švýcarku Bencicovou.

Na kurtu jste zjevně trpěla. Co je pro vás v žáru nejhorší?

Zatavím se. Přestanu přemýšlet. Spíše jen přežívám. Už jsem na vedro poměrně zvyklá, ale dneska se mi dostalo pod kůži.

Po ztracené druhé sadě jste se oklepala a třetí zvládla s noblesou. Jste spokojená?

Jsem. Pomohlo mi, že jsem se šla převléct a trochu se zchladit. Nasadila jsem si do hlavy plán, že se chci vrátit k mé hře, víc zapojit čopy a měnit rytmus. Vyšlo to.

Jak se dá zchladit během několika minut v šatně?

Už jenom pobyt v klimatizované místnosti, kam nesvítí slunce, mi pomohl. Shodila jsem ze sebe všechny ty mokré, úplně propocené věci. Ulevilo se mi.

Karolína Muchová a Číňanka Wang Sin-jü si podávají ruce u sítě po skončení osmifinále US Open.

Jak pilně jste doplňovala tekutiny?

Hodně. Bavila jsem se o tom s Jardou (kondičním trenérem Blažkem). Vypila jsem čtyři Gatorady a dvě láhve vody. A pořád jsem byla žíznivá.

Vadily vám paprsky při podání?

Na jedné straně jsou hodně nepříjemné. Kolem jedenácté dvanácté vám perou přímo do tváře. Na servis jsem se nemohla spolehnout celý zápas. Měla jsem na něm i lepší momenty, ale celkově byl dneska podprůměrný.

US Open 2023 příloha iDNES.cz

Mají oproti vám výhodu třeba Američanky z Floridy nebo příslušnice jižanských národů, které v parnu vyrůstají?

Asi jsou na něj víc zvyklé. Já jsem prošla testem na předchozím turnaji v Cincinnati a postupně se přizpůsobuju.

Vyhrála jste už pátou třísetovou bitvu za sebou. Věříte si v nich víc než dřív?

Jo, v Cincinnati jsem zvládla čtyři. Ale rozhodující sady bývají těžké a zrádné. Netušila jsem, co předvede soupeřka. Naštěstí jsem proměnila brejkbol na 3:1 a pak už jsem měla navrch.

Karolína Muchová v osmifinále US Open

Ve čtvrtfinále se letos už počtvrté střetnete s Cirsteaovou. To není běžné, což?

Máme na sebe štěstí. (usmívá se) Ona dává rány zleva i zprava. V Cincinnati na ni zabíraly změny rytmu. Tady už je ale rozehranější. Musím být po všech stránkách solidní, abych ji mohla porazit.

Někdo New York miluje, někomu nesedí. Do jaké skupiny patříte vy?

Mám ho ráda. Líbí se mi kavárničky a dobré restaurace. V sobotu jsem si dala volno, ani jsem nejela do areálu a snažila si vyčistit hlavu. Bydlíme v hotelu kousek od Central Parku. Vydala jsem se na procházku, protahovala jsem se na trávě. Krása.