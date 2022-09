Už nejsem mladý, posteskl si Nadal po šoku. Přemožiteli gratuloval LeBron

„Jako by se svět zastavil. Na minutu jsem nic neslyšel. Ani si nepamatuju, co jsem mu říkal, když jsme si podávali ruku. Všechno bylo rozmazané. Brečel jsem, takže jsem těžko viděl jeho i svůj tým. Bylo to šílené, srdce mi bušilo rychlostí tisíc mil za hodinu,“ líčil přešťastný vítěz.

Světový hráč číslo 26 setnul trojku. Tenista, jehož grandslamovým maximem bylo osmifinále, si vyšlápl na 22násobného šampiona.

„Ale do zápasu jsem šel s tím, že můžu zvítězit,“ přiblížil Tiafoe. „A povedlo se, hrál jsem opravdu dobře.“

Což musel uznat i poražený Nadal: „Rozdíl byl jednoduchý: Já odehrál špatný zápas a on dobrý. To je vše. Nedařilo se mi udržet vysokou úroveň delší dobu. Nebyl jsem dost rychlý, nedokázal jsem ho zatlačit. V tenise často záleží na postavení na kurtu. A když nemáte dobré, potřebujete být hodně, hodně rychlí a hodně mladí. A takový už teď nejsem.“

Favorizovaný Španěl se hledal od začátku utkání. Nedokázal najít zbraň proti dělovému servisu kurážného Američana, v sedmém gamu úvodní sady pak sám o podání přišel.

Ve druhém dějství sice srovnal, když mu soupeř při setbolu pomohl dvojchybou, ale psychickou výhodu nezužitkoval. Tiafoe ve třetí sadě opět znamenitě servíroval, ve čtvrté pak otočil z 1:3 na 6:3.

Španěl Rafael Nadal se soustředí na úder v osmifinále US Open.

„Šance jsem měl, ale nedokázal jsem je využít,“ litoval Španěl. „On hrál se správným odhodláním, musím mu poblahopřát.“

„Nemyslím si, že byl Rafa v nejlepší fyzické kondici,“ poznamenal expert Eurosportu Alex Corretja. „Neměl dost energie, aby diktoval tempo, u míčů byl pozdě. Nevím, jestli měl nějaký problém, nebo to pramenilo z rychlé a nepříjemné hry Tiafoea.“

Nadal každopádně osmifinálovým výkonem podtrhl, že US Open jej nezastihlo v ideálním rozpoložení. Trápil se už v prvním i druhém kole.

US Open 2022 Příloha iDNES.cz

„Týden před turnajem jsem trénoval opravdu dobře, ale když soutěž začala, můj level klesl. Nevím proč, možná mě mentálně ovlivnilo, co všechno se stalo v posledních měsících,“ připomněl četná zranění, která jej letos provázejí.

Na potíže se však vymlouvat nechtěl. Jen přirozeně smutnil, že po triumfech na Australian Open a Roland Garros nedokázal přidat další titul. Ve Wimbledonu odstoupil před semifinále kvůli zranění břišních svalů, na US Open zase vypadl čistě ze sportovních příčin.

A svou sbírku 22 grandslamových trofejí letos v New Yorku nerozmnoží.

„Potřebuju opravit věci ve své hře i ve svém životě. A pak se vrátím, jen ještě nevím kdy. Pokusím se být připraven i mentálně. Až budu cítit, že jsem ready znovu soutěžit, vrátím se,“ ujistil.

Po Španělově vyřazení je jisté, že v neděli se na US Open zrodí nový grandslamový šampion.

Stane se jím někdo z osmičky Tiafoe (24 let), Rubljov (24), Alcaraz (19), Sinner (21), Ruud (23), Berrettini (26), Chačanov (26) a Kyrgios (27).

„Je cool vidět novou éru,“ povídá Tiafoe.

Při svém dalším tažení bude spoléhat i na podporu od jistého slavného krajana. Basketbalisty LeBrona Jamese, který mu ke skalpu Nadala na Twitteru poblahopřál vzkazem: Gratulace, mladý králi!!! Vybojoval sis to!

„V šatně jsem z toho úplně šílel. Jsem jeho velký fanoušek,“ jásal tenista na tiskové konferenci. „Když jsem příspěvek viděl, říkal jsem si: Mám ho retweetnout hned, jak ho poslal? Nebo budu cool a budu dělat, že jsem ho neviděl a retweetnu ho až za tři hodiny?“

Pokud uspěje i ve středečním čtvrtfinále, jistě si vyslouží další obdiv.