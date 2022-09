Hrál jako Rafa a Novak. Ještě tři zápasy a můžu skončit, směje se Kyrgios

Po Wimbledonu, kde domašíroval až do finále, se tenista Nick Kyrgios mění v postrach dalšího grandslamu. V osmifinále US Open sestřelil světovou jedničku Daniila Medveděva, čímž si vysloužil relativně schůdný los do dalších kol. „Ale příliš oslavovat nebudu, bylo to jen čtvrté kolo,“ naznačil, že má nejvyšší ambice.