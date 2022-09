Kyrgios řekl, že vyhraju US Open? Alcaraz útočí i na post světové jedničky

V devatenácti se mu může podařit to, o co mnozí usilují celou kariéru. Carlos Alcaraz má na dosah zisk titulu na tenisovém US Open i post lídra mužského žebříčku. „Cítím se silnější a připravenější než minulý rok,“ hlásil Španěl před turnajem a svá slova potvrzuje. Na kurtech ve Flushing Meadows opět dokráčel do čtvrtfinále a zatím ztratil jen dva sety ve čtyřhodinovém souboji s Marinem Čiličem.