POHLED: Bez legend? Bez problému! Tenis je na US Open ve formě a baví

Nepřiletěli Djokovič s Federerem. Ač dorazil Nadal, postrádal obvyklý drajv a šťávu. Přesto se tenis na Flushing Meadows představuje ve znamenité kondici.

Velkolepá rozlučka Sereny Williamsové mohla Evropanovi připadat příliš americká. Přehnaná.

Zároveň však zajistila turnaji neskonalou pozornost médií i celebrit. Dodala mu glanc. Padaly rekordy návštěvnosti i televizní sledovanosti.

A při všech více či méně oprávněných výtkách vůči chování Williamsové nebo protekci, jíž se jí dostalo, nelze pominout obrovský vliv, jaký na celou branži měla.

Mezi děti, které k ní kdysi zbožně vzhlížely a s bojovností od ní odkoukanou se protloukly do špičky, patří třeba její krajané Tiafoe a Gauffová. Čili reprezentanti osvěžující nové vlny.

Kromě zjevného umění oplývají osobním kouzlem, showmanstvím. Nejsou tolik okoukaní. Upoutají tradiční příznivce a upozorní na tenis ty, kteří ho zatím přehlíželi.

Fenoménem svého druhu je Australan Kyrgios, jenž třaskavou směsí božského talentu a neomaleného frackovství dráždí i přitahuje.

Iga Šwiateková se raduje z postupu do semifinále US Open.

V Americe se obsadil do role částečně polepšeného darebáka. Po postupu do finále Wimbledonu mířil vysoko i na poslední ze čtyř největších akcí sezony. V New Yorku patřil k vůdcům vzpoury vůči usedlosti a zavedeným pořádkům. Opravdu hodně lidí mu přálo a litovalo, když vypadl.

Zatímco pro ženskou soutěž je nepředvídatelnost už delší dobu typická a vynikající Polka Šwiateková je v ní výjimkou, mezi muži se léta dalo úspěšně sázet na osvědčená jména.

A tak kdekoho baví letošní divočina, povzbudivá otevřenost cest pavoukem, kde najednou nestojí takřka nepřekonatelné zarážky.

Na úsvitu nové éry se zdá, že možné je náhle skoro všechno.

US Open se též daří předložit publiku tenis jako spektákl.

Pryč jsou uplakané dny, kdy se na grandslamech nic nedělo, jelikož se na kurty snášelo z oblohy nevyžádané kropení. Mužské finále se na Ashe Stadium kvůli vrtochům počasí víckrát dohrávalo v pondělí.

Vyplatily se gigantické investice do zastřešení arén. Plynulost utkání podporuje počítačové hlídání autů i přešlapů při podání, takže téměř zmizelo dohadování a čekání na přezkoumání verdiktu rozhodčích „jestřábím okem“.

Zdržování zamezují stopky měřící čas mezi výměnami i dobu na ošetření či pobyt na toaletě.

Pořádek a jistotu přineslo sjednocení grandslamových pravidel o super tie breaku v rozhodující sadě.

Povolení koučování zase legalizovalo jednoduchá gesta a pokyny, které mnozí trenéři svým klientům předtím udělovali pokradmu.

Organizátoři znovu zvýšili odměny – hlavně pro ty dříve vyřazené, kteří při budování či udržování kariér kolikrát škudlí každý dolar.

Čirým potěšením pro domácí diváky je pojetí přímých přenosů stanicí ESPN, pro niž s neobyčejnou odborností a vhledem komentují kapacity jako McEnroe, Wozniacká, Evertová nebo Shriverová.

Jistě, najdou se rušivé prvky, které newyorskou idylu kazí. Djokovičovi přívrženci cítí křivdu, neb se jejich neočkovaný miláček nesměl zúčastnit. Někomu vadí nevycválané publikum. V zákulisí i nad kurty zůstává stín hanebného ruského přepadení Ukrajiny. Vnáší do prostředí napětí i nevraživost.

Jinak je ovšem US Open 2022 náramnou reklamou na tenis.