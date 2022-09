Unikátní tenisová sláva. Bitva dravců o post jedničky i národní hrdost

Letošní finále bude mít pořádný náboj. Na kurtu se potkají dva hráči, kteří v posledních 52 týdnech posbírali více než šedesát výher.

Mírným favoritem je podle expertů španělský mladík. Schází mu ale zkušenost z grandslamového finále, kterou má naopak jeho soupeř.

Třiadvacetiletý Nor si zahrál o titul na letošním Roland Garros, kde prohrál s Rafaelem Nadalem.

Ruud - Alcaraz Online reportáž v neděli od 22 SELČ

„Po Roland Garros jsem byl nesmírně šťastný, ale zároveň dost pokorný a věděl jsem, že to může být jediné grandslamové finále v mé kariéře. Nepřicházejí snadno. Teď jsem zpět o pár měsíců později – to se nedá slovy popsat,“ řekl před finálovým utkáním pátý nasazený na letošním US Open.

„Samozřejmě budeme nervózní a oba to pocítíme. Carlos mě párkrát porazil a já se mu budu snažit pomstít,“ dodal.

Alcarazovi podlehl naposledy letos v dubnu, kdy se oba tenisté střetli ve finále turnaje v Miami. Ruud si vylepšil bilanci na exhibici v londýnském Hurlinghamu, kde soupeře udolal ve dvou setech.

Radost Nora Caspera Ruuda z postupu do finále US Open.

Španěl má navíc na bedrech tíhu více odehraných minut, poslední tři zápasy vybojoval až v pěti setech. Čtvrtfinálové utkání s Italem Jannikem Sinnerem ovládl po více než pěti hodinách, čtyři pak strávil na kurtu i s Marinem Čiličem a Francesem Tiafoem.

„Chybí ještě jeden zápas, je ale proti soupeři, který hraje neuvěřitelně. Casper si zaslouží být ve finále. Hrál tam i na Roland Garros, pro mě je to poprvé,“ uvědomuje si Alcaraz.

„Post světové jedničky je tak blízko, ale zároveň daleko. Do zápasu dám všechno, co ve mně je. Budu muset překonat nervy, ale samozřejmě se těším.“

V případě zvládnutého finále se stane nejmladší světovou jedničkou v historii. Čas na to má až do února 2024, rekord totiž drží Lleyton Hewitt, který se do čela žebříčku vyšplhal tři měsíce před 21. narozeninami.

Španěl bude ale muset překonat precizní forhend Nora, který vyzdvihl i Ruudův semifinálový soupeř Chačanov: „Je jeho hlavní zbraní, má jeden z nejlepších topspinů na turnaji.“

Nehledě na výsledek nedělního finále bude norský tenista se svým vystoupením na US Open spokojen. Dlouho byl totiž označován za antukového specialistu, což se mu příliš nelíbilo.

Od začátku loňského roku učinil na tvrdých površích značný progres, loni triumfoval v San Diegu, letos si zahrál finále na Masters v Miami a před měsícem prošel do semifinále na Masters v Montréalu.

„Šanci stát se světovou jedničkou mám i díky tomu, že jsem letos vyhrál tři turnaje ATP 250, což mi dalo 750 bodů do žebříčku. Kdybych k nim přistoupil jako k nedůležitým a považoval je jen za přípravu na grandslam, pak bych v této pozici nebyl,“ vyjasňuje Ruud.

Ať už grandslamovou trofej nad hlavu zvedne kdokoliv, oba hráči dokazují, že je nová generace hladovější a hladovější. Jak dlouho ještě potrvá, než se z pozice vyzyvatelů legend definitivně postaví do role největších současných hvězd?