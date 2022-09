Tentokrát Plíškovou nepodcením, prohlašuje svalnatá běloruská Amazonka

New York (Od našeho zpravodaje) - Na bedlivě sledované newyorské betonové scéně se schyluje k dalšímu střetnutí Karolíny Plíškové s obávanou běloruskou bojovnicí. Poté, co česká tenistka v pondělí přemohla Viktorii Azarenkovou, utká se ve středu na Ashe Stadium s Arynou Sabalenkovou. Ve čtvrtfinále US Open ji rozhodně nečeká nějaký poetický dýchánek.