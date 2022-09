Tenis máme. Může to zkazit jen hlava, řekla Plíšková. Pak uklohnila výhru

Skoro každé hlášení Francouze Nouniho zní jako popěvek. Také jeho typické představení dokreslilo působivé kulisy zajímavého utkání, které vrcholilo na ostře ozářeném Grandstandu.

„Je můj nejoblíbenější rozhodčí,“ tvrdí Plíšková. „Několikrát jsme spolu cestovali. Vyprávěl mi, že daboval nějaké filmy. Jsem ráda, když můj zápas píská on.“

Podstatnější pro její pocit a živobytí včera samozřejmě byly jiné věci. Schopnost vylepšit za pochodu servis, pohotověji reagovat na soupeřčiny stopbaly, počínat si ve výměnách odvážněji.

V čem všem jste se musela přizpůsobit, abyste průběh partie otočila?

Bylo toho dost. Začaly jsme za denního světla a končily pod reflektory. Ona občas zahrála výborně, občas zkazila. První set jsem hrála pomaleji a zbytečně čekala na chyby. Potom jsem do toho začala více chodit a přidala na podání, což se vyplatilo.



Cítila jste ve třetím setu převahu?

V něm jsem moc nezaservírovala. Naštěstí jsem to nějak uklohnila. Docela mi šla hra odzadu, trochu jsem ji tlačila na forhend, který má horší. Takže spokojenost. Výhra je vybojovaná, výkon nebyl úplně nádherný a pocit není úplně neskutečný. Ale vítězství je super. Navíc nad výbornou hráčkou.



Vážíte si ho víc též proto, že jste ještě minulý týden marodila s pochroumanou nohou?

No právě! A taky proto, že jsem letos teprve potřetí vyhrála tři zápasy po sobě.

Co pro vás znamená, že se v roce 2022 poprvé představíte i ve druhém týdnu grandslamu?

Nechci to brát jako automatickou věc. Vždycky se člověk nadře, nervuje se a tak. Takže jsem ráda. Ale chci zůstat nohama na zemi, což já jsem vlastně pořád. Vím, že dokážu zahrát líp.



Pomohly vaší sebedůvěře triumfy nad Linetteovou a Bouzkovou?

Poznám, když mám správné načasování. Podmínky mi tu vyhovují. Už při rozehrávce jsem říkala klukům: „Tenis máme, teď už to může zkazit jen ta hlava.“ Ta to naštěstí nezkazila.



Naučila jste se naladit formu na správný moment?

Když jsem tady začala s tréninkem, cítila jsem opravdu dobře. Jenže Leoš (trenér Friedl) mi řekl, že mám falešnou formu. Druhý den to zopakoval. Teď už mu můžu namítnout, že se mě falešná forma drží nějak dlouho.



Fyzicky jste po pauze v pohodě?

Jsem. Nemusím o kondici vůbec přemýšlet, což je super. Už tak vám někdy hlavou letí moc věcí. Hodí se, když je o jednu míň. A když hraju tolik tříseťáků. Skoro neumím někoho porazit ve dvou.



O místenku ve čtvrtfinále se utkáte s Běloruskou Azarenkovou, s níž máte bilanci 4:4. Jakou je pro vás soupeřkou?

Vím, že před porodem posbírala hodně titulů. Teď je situace trochu jiná. Zápas je otevřený. Ale samozřejmě musím hrát výborně, protože ona je na betonu nepříjemná, bojovná, taková zakousnutá. Pro vítězství udělá všechno možné. Ale šanci určitě mám.