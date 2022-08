Plíšková po nerváku v žáru: Moc velké drama. Jsem zakletá. Asi fakt stárnu

Nejprve zdánlivě bez nesnází svištěla za vítězstvím. Pak se jí vymkl z kontroly druhý set a ve třetím ztrácela 1:4, 15-30. Vyhecovala se k povstání a v rozhodujícím tie breaku utekla na 7:2.

Jenže o pár minut později korunovala svou temnou chvilku dvojchybou, po níž se propadla do ztráty 7:8. Zdálo se, že napínavý děj doplyne k bolestnému konci.

Ale ne. Riskantním tlučeným volejem trefila lajnu, srovnala a vzápětí za jásotu svých fanoušků slavila vítězství.

„Můžu být hrdá na způsob, jakým jsem se udržela v mači a počkala si na šance,“ prohlásila. „Ale udělala jsem ze zápasu moc velké drama.“

Připomínal jízdu na horské dráze. Kdy jste něco podobného zažila naposled?

Přijde mi, že v poslední době se mi to stává pořád. Nedokážu odehrát jeden normální zápas.

Úvod skvělý. Střední pasáž bídná. Proč?

Nejdřív jsem se cítila dobře. I když jsem občas zkazila, hrála jsem aktivně, zdravě. Jenže servis byl katastrofální.

Úspěšnost prvního podání 53 procent je na vás dost nízká, že?

Tím jsem si nepomohla vůbec. Je těžké uhrát si dva sety odzadu. Nevyužila jsem šance na brejk, nechala jsem Magdě naději. Přišlo pár chyb, ona se chytila, zvedla se.

Na žebříčku je až na 73. místě. Zaskočila vás?

Ani ne. Vím, že umí potrápit špičkové hráčky. Nečekala jsem, že to bude snadné. Ale nečekala jsem ani 7:6 ve třetím. (směje se)

Taky v rozhodujícím tie breaku skóre létalo nahoru - dolů, což?

No jo. Hodně. To bych radši nekomentovala... Trochu jsem měla nervy, dostávalo mě vedro. Rozhodla vůle.

Opakovala jste si, že se nesmíte vzdát? Někdo by to možná udělal.

Já se na zápas nikdy nevykašlu. Když vedla 4:1, 30:15 ve třetím, už jsem moc nevěřila. Ale říkala jsem si: „Jenom jeden brejk. Podrž to. I super hráčky dokážou v koncovce znervóznět.“ 5:1 už by asi byla konečná, ale naštěstí jsem ji dotáhla.

Zmínila jste horko, které vám jindy nevadí. Často jste se mezi výměnami vydýchávala v předklonu. Byl dnešní žár zvlášť drsný?

Docela jo. Ale já se předkláním, i když nejsem vyčerpaná. Prostě se v té poloze cítím dobře. Popravdě jsem ale měla nedávno zdravotní potíže, takže jsem byla týden skoro jenom na pokoji. Nebyla jsem připravená na tak dlouhý boj (2 hodiny a 33 minut). Podstoupila jsem takový energetický test. Příště už budu v pohodě.

Co vás trápilo?

Něco s chodidlem. Nechci o tom moc mluvit.

Stejné zranění vás přibrzdilo v Torontu?

Ne, tam jsem zase měla rameno. Nevím, jsem nějaká zakletá. Nejsem zvyklá na to, že se objevují tyhle bolístky. Asi už fakt stárnu. Ale teď jsem v pořádku. Den volna mi ještě pomůže. To je výhoda grandslamů.