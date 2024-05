Auto by se mohlo stát stabilizačním prvkem soustavy. Místo baterie, říká Daniel Ševčík

„V Norsku jsme vyhráli zakázku, kterou organizovala městská radnice. Šlo o veřejné dobíjecí body, ve kterých lidé dobíjejí elektroautomobil hlavně přes noc, když se vrátí domů. Jsme nadšení, že se nám podařilo uspět. V tendru s námi bylo dalších asi třicet firem z celého světa. Velmi se řešila především kvalita nabídnutého řešení,“ vysvětluje Ševčík.

Úspěch české firmy v hlavním městě elektromobility není jediným počinem, na který je Daniel Ševčík hrdý. Norové podporují elektromobilitu ve velkém a pouští do toho mnoho peněz. Firma ChargeUp má ale také zhruba 500 dobíjecích bodů ve švédském Göteborgu.

Skandinávie je, co se týče elektomobility, mílové kroky před Českem. „U nás se před krizí nikdo neptal na cenu elektřiny, nikoho to nezajímalo, protože byla levná. Cesta k obnovitelným zdrojům ve velkém se v Evropě začala řešit asi v roce 2010. U nás si lidi mysleli, že v zemi řádí „solární mafie“. V Norsku měli uživatelé elektroaut obrovské výhody, například mohli jezdit v pruhu pro autobusy. Dnes už je přirozeně nemají, protože elektromobily jezdí skoro všichni. Ten rozdíl je obrovský. Vnímám to především ve městech, není tam takový hluk,“ říká Ševčík.

Podle něj je ale česká energetika na dobré úrovni. A to především proto, že bývala průmyslovou zemí. „Málo lidí ví, že Evropa je největší synchronizovaná propojená soustava na světě. Co se děje na Baltu, se propisuje na Balkán,“ upozorňuje Ševčík na to, jak se elektřina „přelévá“ ze země do země.

Raketový růst

Firma ChargeUp vznikla před sedmi lety, tehdy v ní pracovalo osm lidí, dnes je jich 35. „Začali jsme v podstatě se softwarovým produktem. A začali makat. Naší první spoluprací byla ta se značkou Škoda Auto. První dobíjecí stanice v našem systému byly právě u nich v areálu,“ popisuje Ševčík začátky firmy, která je dnes úspěšným evropským hráčem.

Společnost si také zakládá na ryze českém řešení. „V zahraničí, stejně jako v Česku, pracujeme s nabíječkami české firmy MyBox. Díky softwarovému řešení ChargeUp CPO vyvinutého společností Unicorn umíme pracovat s flexibilním řízením zátěže nabíjení, což znamená, že auta získají požadovaný dobíjecí výkon, ale zároveň nepřekročí maximální elektrický odběr budovy.“

V zahraničí firma díky unikátnímu softwaru pracuje také se spotovými cenami na trhu. „Do budoucna také přemýšlíme o monetizaci dobíjecí infrastruktury, která bude fungovat nejenom tak, že si bereme peníze za dobíjení, ale bude to chytřejší zařízení. Mohli bychom využívat kapacitu baterií vozů, abychom získali další peníze. Auto by se stalo takovým stabilizačním prvkem rozvodné soustavy. Domácnost by nemusela mít bateriové uložiště, baterku by suplovala baterie auta,“ vysvětluje Ševčík. A představuje také další novinku, kterou společnost rozjela ve Švédsku.

Automatická autorizace

„Ve Švédsku chceme používat nový modul Dynamic pricing, u kterého rozhoduje místo a čas. Jednoduše řečeno, nabídneme lepší cenu na ne zrovna vytíženém dobíjecím místě. Jsme napojeni na data cenové křivky, která se dá predikovat i dopředu a poskytujeme uživatelům přes aplikaci aktuální ceny na různých místech. Ve Skandinávii je to pro lidi obvyklý model, většina domácností tam funguje podle spotových cen,“ popisuje Ševčík a dodává: „Nemohu vám přesně říct, kdy je elektřina nejlevnější, ale v aplikaci ten vývoj během dne pozorovat lze. Stále platí, že energie je prostě nejdražší, když je nejvíce žádaná.“

Jedním z nových způsobů, jak auta nabíjet je model Plug & Charge. Autorizace se provádí automaticky připojením kabelu k vozidlu. „Abychom se přizpůsobili rychle rozvíjejícím se trendům v elektromobilitě, musíme stále zdokonalovat náš softwarový produkt. Ale už máme evropskou certifikaci a tak není automatická autorizace pro nás problém. Musí ho ale vždy podporovat jak stanice, tak i auto,“ říká na závěr Ševčík. Více se dozvíte v podcastu Industrial.